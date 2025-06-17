El Mollerussa cubre su presupuesto de 300.000 €

El CFJ Mollerussa, en su primera temporada con Andreu Subies como presidente, presentará este jueves ante la Asamblea Extraordinaria de Socios un cierre de ejercicio sin pérdidas, con lo que la entidad, según explicó ayer el máximo dirigente del club, ha podido subrir el presupuesto con el que afrontaba la Liga, unos 300.000 euros. La Asamblea está convocada a las 19.30 en primera convocatoria y a las 20.00 en segunda, y se celebrará en la Sala de Prensa del club, en las instalaciones del Municipal.

Subies, que se hizo cargo del Mollerussa con la Liga ya iniciada y asumiendo la gestión de una entidad que arrastraba problemas económicos, hará también un balance deportivo de la temporada, en la que el primer equipo ha conseguido mantenerse, no sin dificultades, en la Tercera RFEF. También anunciará el presupuesto de la próxima temporada, que volverá a rondar los 300.000 euros. En otro punto del orden del día se presentará la modificación de la junta directiva, a la que renuncian dos miembros, entre ellos David Linde, que entró con Subies y entran tres nuevos directivos, con lo que la junta pasa de 7 a 8 miembros.

Igualmente se someterá a la aprobación de los socios la puesta en marcha de la Fundación del club desde la que se gestionará el fútbol base, así como el acuerdo con el Miralcamp, entidad que pasa a estar vinculada con el club y que jugará en Tercera Catalana con el nombre de Miralcamp-Mollerussa.

El club continúa confeccionando la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la renovación del técnico, Kiku Parcerisas, que sustituyó al destituido Moha El Yaagoubi, también se ha asegurado la continuidad de once jugadores de la pasada temporada. Se trata de Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Jofre Graells y Miquel Graells. Y también han fichado por la entidad Dani Ribelles (delantero procedente del Tona, también de Tercera RFEF), Marc Tasies (centrocampista del Gimnàstic de Manresa Juvenil) y Toni Vicente y Unai Jodar (centrocampistas del Atlètic Lleida, también de Tercera RFEF).