Alpicat cotiza al alza

Alpicat se vistió ayer de gala para festejar los ascensos de dos sus equipos de referencia, el femenino del hockey sobre patines, que el sábado certificó su regreso a la OK Liga en la que ya militó en la temporada 2022-2023, y el masculino de fútbol, que ese mismo día recuperó la Primera Catalana, también dos campañas después de perderla. Como novedad, los dos clubes decidieron hacer una celebración unificada, con las plantillas de ambos equipos subidas a dos remolques con los que recorrieron, acompañados por un centenar de seguidores, las principales calles de la localidad, con salida desde la zona deportiva hasta llegar al ayuntamiento, donde les esperaban muchos más seguidores.

El alcalde Joan Gilart alabó la labor de las dos directivas y de toda la gente que colabora con los clubes, “muchas veces a la sombra y sin el reconocimiento que merece”, dijo, para añadir: “el ayuntamiento hace su particular aportación tratando de dotar al pueblo de las mejores infraestructuras deportivas posibles”.

Meri Mata, presidenta del HC Alpicat, reconoció que “el objetivo era ascender y lo hemos conseguido, aunque no ha sido nada fácil”, al tiempo que aseguró que “la idea que tenemos es conseguir algo más de apoyo económico para intentar subir un poco el presupuesto, ya que hay que reforzar al equipo, porque hemos regresado para quedarnos”, destacó. En cuanto a los refuerzos, dos ya están cerrados. Se trata de la gallega Claudia Sanjurjo, que llega del Bembibre de OK Liga, y la joven portera Ariana García, del Ponferradina juvenil, como ya avanzó SEGRE.

Por su parte, el CA Alpicat, que la pasada campaña se quedó a las puertas del ascenso, ha conseguido subir “cuando más complicado lo teníamos, pero nos lo hemos merecido”, indicó su presidente, Aleix Arrià, que destacó el hecho de haber tenido una plantilla con muchos jugadores de la localidad. “Hemos tenido más de diez jugadores, una cifra récord, y nuestra intención es mantener esta filosofía, aunque intentaremos subir un 30 o 40 por ciento el presupuesto”, señaló.