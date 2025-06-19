Cinco leridanos compiten en el Mundial de Alemania

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cinco palistas leridanos se encuentran esta semana disputando el Campeonato del Mundo de estilo libre en el canal alemán de Plattling formando parte de la selección española de la disciplina. Cuatro de ellos pertenecen al Kayak Sort (Marc Silva, Adrià Ovando, Ona Baró y Nil Garcia) y uno a la Associació Esportiva Pallars (Serni Boada).

Completadas las preliminares, dos de ellos, Boada y Garcia, han quedado apeados de las rondas finales, mientras que el resto continúa adelante en la competición. El que más lejos ha llegado hasta el momento es Marc Silva, que se ha plantado en las semifinales de K1 júnior. El palista del Kayak Sort ganó su preliminar con una marca de 973.33 para acabar cuarto de la general y acceder a la penúltima ronda, donde estarán en juego las cinco plazas que se disputarán las medallas.

Por su parte, Adrià Ovando accedió a los cuartos de final en sénior K1, situándose entre los veinte mejores del mundo. El palista pallarés logró la decimoctava posición con una puntuación de 1.343, lejos del mejor registró que marcó el francés Tom Dolle, oro mundialista con solo 18 años en el Mundial celebrado en Sort en 2019. En esta misma prueba también se clasificó el gerundense Joaquím Fontané, una de las opciones firmes a medalla para España y que fue séptimo.

En la categoría femenina, Ona Baró también logró su billete para los cuartos de final en K1 sénior después de ganar su ronda preliminar y acabar duodécima, dentro de las veinte palistas que se disputarán hoy el pase a semifinales.

Menos suerte corrieron Serni Boada y Nil Garcia, que no pudieron superar las eliminatorias. El palista de la AE Pallars logró el tercer puesto de su serie y acabó el decimonoveno, de K1 júnior, con una marca de 366.66. Por su parte, Garcia, con un registro de 400, acabó el 44, muy lejos del Top 20 que accedía a cuartos de final.

Problemas con el caudal

Por otra parte, la gran sequía que padece Alemania, con récord negativo de precipitaciones, está condicionando mucho la competición debido a las restricciones de agua que hay en la zona de Plattling.