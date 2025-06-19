El Al Hilal amarga el estreno de Xabi Alonso al frente del Real Madrid

Publicado por Creado: Actualizado:

Xabi Alonso se estrenó en el banquillo del Real Madrid con un empate amargo ante el Al Hilal saudí (1-1), que mantuvo la igualdad en el marcador gracias a una providencial intervención del portero Bono en el tiempo añadido, ya que le paró un penalti a Fede Valverde.

El Madrid no cuajó un partido brillante, penalizado primero por la imprecisión lógica del estreno del nuevo proyecto y, en la segunda mitad, por el cansancio. No obstante, el canterano Gonzalo adelantó a los de Xabi Alonso culminando un contragolpe en el 34. Pero la reacción saudí tardó poco en llegar y Neves empató tras convertir un penalti absurdo cometido por Asencio antes del descanso. El Madrid mejoró tras el descanso, pero no pudo llevarse el triunfo, ni siquiera con el penalti final.

Quien también debutó ayer fue el Manchester City de Guardiola, con un cómodo triunfo por 2-0 ante el Wydad Casablanca, gracias a los goles de Foden y Doku en el primer tiempo. El otro partido del grupo G, el Al-Ain-Juventus, estaba programado para las 3.00, mientras que el grupo H, el del Madrid, debía empezar su segundo partido a las 0.00, con el Pachuca-Salzburg.

En los partidos de la madrugada de ayer, en el grupo E el Monterrey se llevó un empate ante el Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions, gracias a un gol de Sergio Ramos (1-1), mientras que el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica batió al Ulsan HD de Corea del Sur (0-1) y lidera el grupo F por delante del Borussia Dortmund.