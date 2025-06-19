La Diputación recibe al Vila-sana y al CTT Borges

A la izquierda, la plantilla del CP Vila-sana en su recepción y a la derecha, la del CTT Borges, ambas junto al presidente Joan Talarn. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La diputación de Lleida organizó ayer dos recepciones, al CP Vila-sana y al CTT Borges, para homenajear sus triunfos esta temporada. Por un lado, el presidente Joan Talarn y el diputado Òscar Martínez recibieron al Club Patí Vila-sana, reciente campeón de la Copa de la Reina, y al equipo Fem15, ganador de la Mini Copa. Tras sumar tres títulos esta temporada (Supercopa de España, Mundial de Clubes y Copa de la Reina), Talarn destacó la trayectoria del club, que en pocos años se ha convertido en un referente estatal apostando firmemente por el deporte femenino.

Por otro lado, también fue recibido el Club Tennis Taula Borges, que viene de proclamarse campeón de Catalunya por equipos por decimocuarta vez, consolidándose como el más laureado en esta modalidad. Además, sus jugadores lograron seis podios en categorías individuales y dobles. Talarn elogió su constancia y liderazgo, y subrayó la importancia de su apuesta por el deporte de base.