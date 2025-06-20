El Cadí se refuerza con una ala-pívot de Euroliga

Lucía Rodríguez, en un partido de la pasada temporada con el Ardoi ante el Joventut. - FEB

El Cadí La Seu ha cerrado ya su tercera incorporación para la temporada 2025-2026. Se trata de la ala-pívot madrileña Lucía Rodríguez, de 26 años, que llega procedente del descendido Ardoi pero que hace dos campañas militó en el Perfumerías Avenida, con el que llegó a jugar la Euroliga.

Con su fichaje, el club del Alt Urgell mantiene su filosofía de incorporar a jugadoras jóvenes, con proyección y, a ser posible, nacionales. Con ese perfil llegó la alero Marta Morales, de 22 años y que regresa al baloncesto estatal tras completar su etapa universitaria en Estados Unidos, país de donde ha llegado el segundo de los refuerzos, la pívot Erika Rachel Porter, otra promesa de 23 años.

Lucía Rodríguez hizo toda su carrera de formación en el Real Canoe, con el que compitió hasta la segunda categoría del baloncesto nacional, la LF Challenge, en la que militó durante seis años. Su proyección le llevó al Perfumerías Avenida en la campaña 2023-2024, aunque sin llegar a tener demasiado protagonismo, por lo que causó baja y se incorporó la pasada temporada al Ardoi, que acabó colista y descendió. Con el equipo navarro jugó un total de 28 partidos y acabó siendo la segunda máxima anotadora y reboteadora, promediando 7,3 puntos, 3,3 rebotes, 1 asistencia y 5,8 de valoración.

La ala-pívot madrileña, que destaca por su versatilidad, su capacidad para abrir la pista y su buen lanzamiento desde la media y larga distancia, ha formado parte de las diferentes selecciones nacionales en categorías de formación, participando en los Europeos U16, U18 y U20 y en el Mundial U17.

Con el fichaje de Rodríguez, el equipo que la temporada que viene seguirá dirigiendo Isaac Fernández cuenta ya con siete piezas, que podrían ser nueve si se acaban confirmando las renovaciones, prácticamente cerradas, de Laia Reventós y Yurena Díaz. De momento el técnico barcelonés cuenta con la base Regina Aguilar (tenía contrato en vigor), la escolta Ainhoa Gervasini (renovada), las aleros Anna Palma (renovada) y Marta Morales (Providence, NCAA), y las interiores Marina Mata (con contrato), Lucía Rodríguez (Ardoi) y Erika Porter (Bowling Green, NCAA).