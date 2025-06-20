El Hiopos Lleida renueva al estadounidense James Batemon con un contrato récord para el club

James Batemon ya es oficialmente jugador del Hiopos Lleida para la temporada 2025-2026. El escolta estadounidense firmó ayer el contrato que le ligará la temporada que viene al equipo leridano, con una cláusula de salida que será la cuantía total de sus emolumentos, como ya es habitual en estos casos por parte de la entidad del Barris Nord. Aunque no han trascendido las cifras de la operación, el contrato de Batemon es, hasta la fecha, el más importante que ha firmado el club, lo que confirma el esfuerzo económico para asegurar la continuidad de un jugador referencial y que fue determinante la temporada pasada para conseguir la anhelada permanencia.

La renovación de Batemon ya era un secreto a voces desde que el propio jugador se encargó de confirmarlo hace apenas una semana con un mensaje en las redes sociales. Con una frase escrita en su perfil de Instagram, “Nucli Burdeus Lleida Supporters jajaja. ¿Otro baile, vamos?”, el escolta estadounidense anunció en la madrugada del jueves al viernes que la próxima temporada continuaría en el Hiopos Lleida. Reforzó el mensaje con una foto en la que celebraba una de las victorias en el Barris Nord con una enorme bandera. Este viernes, a media mañana, el club ha anunciado oficialmente la renovación del jugador.

Batemon debutó en la pista del Coruña y aunque el equipo perdió, el estadounidense ya se exhibió anotando con 18 puntos. Catorce partidos después el Hiopos Lleida certificaba su permanencia en la Liga ACB con unos promedios destacados, 16,2 puntos, 3,1 rebotes, 2,6 asistencias y 16,4 de valoración

La continuidad de Batemon era una de las prioridades del club y de Gerard Encuentra. El acuerdo se hará oficial durante el día de hoy y será la confirmación de la primera pieza del nuevo proyecto, ya que todavía no está claro que los jugadores que tenían contrato en vigor vayan a cumplirlo, a excepción de Mikel Sanz, que salvo sorpresa seguirá en el equipo. Del resto de cupos no hay nada seguro, ya que Villar no ha confirmado aún si se va a EEUU y Paulí y Oriola tampoco han respondido a las ofertas presentadas.