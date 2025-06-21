Lleida acoge hoy el Catalán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de 300 nadadoras pertenecientes a 17 equipos de 9 clubes competirán hoy en el Campeonato de Catalunya de natación artística, que acogerá las instalaciones del CN Lleida, en las categorías benjamín y escoleta con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. Por parte del club anfitrión solo participará en la categoría benjamín con nueve nadadoras, bajo las órdenes de la entrenadora Martina Bru, mientras que en escoleta, aunque también tienen equipo con 8 integrantes dirigido por Judith Franch, han decidido no hacerlo en esta ocasión porque son niñas que se han incorporado recientemente a esta disciplina.

La competición de hoy es la tercera y última jornada del Campeonato de Catalunya, por lo que habrá también medallas en el cómputo global dividiéndose la categoría benjamín en nivel I, II y III. La escoleta es nivel único. El campeonato comenzará a las 9.00 y concluirá a las 14.00 horas. Ayer, como preámbulo a la competición, tuvo lugar una exhibición donde participó el equipo máster del club leridano que integran nueve nadadoras mayores de 40 años que se plantean competir la próxima temporada.

Además de las categorías mencionadas, el Natació Lleida también cuenta con equipo infantil, con once integrantes dirigidas por Judith Franch y Anna Mateo, así como con un equipo júnior, formado por ocho nadadoras a las órdenes de Carlota López y Paula Estradé.

Copa Catalana

Por otra parte, el CN Lleida participó el pasado fin de semana en la Copa Catalana con resultados destacados como en Copa III, donde dos de sus integrantes, Martina Bru y Sofía Llavero, fueron terceras en dúos. En esta categoría, fue séptimo el combo formado por ocho nadadoras, mientras que en Copa II el combo, con 10 integrantes, fue sexto.

El CN Lleida consiguió dos oros y un bronce en el inicio del Campeonato de Catalunya alevín, que tiene lugar en las instalaciones del CN Reus Ploms. Los oros los consiguieron Clàudia Mateu en 100 braza, con mínima para el Estatal, y Emma Bobi en los 50 libres, con marca personal incluida. Por su parte, el bronce lo logró Sara Mateu en los 50 libres rebajando su marca personal. Noa Palau rozó el podio al ser cuarta en los 50 espalda y Nil Lujano fue quinto en los 100 braza, muy cerca de la mínima para el Estatal y con nueva marca personal. Además de estos nadadores, participan Emma Vilanova, Maria Gallego, Ona Juclà, Alan Barbecho, Pau Ramírez y Adam Colacel.