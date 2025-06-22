Marc Márquez logra su victoria 93 en Mugello y es más líder de MotoGP

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto de Cervera Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este domingo la victoria, la número 93 de su carrera, emulando su dorsal, en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, novena prueba del Mundial de motociclismo, en una jornada en la que Manu González (Kalex) lideró el podio íntegramente español de Moto2 para recuperar el liderato en solitario y en la que el 'rookie' Máximo Quiles (KTM) consiguió su primera victoria en Moto3.

Después de batallar en las primeras vueltas con Alex Márquez (Ducati) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo y cuarto finalmente, el de Cervera hizo valer su superioridad en 'territorio' de 'Pecco', todo para completar un fin de semana perfecto: pole, victoria al esprint y triunfo en la carrera larga.

Todo para celebrar su victoria 93 en el Campeonato del Mundo, la número 67 en la categoría reina, 15 años después de conseguir la primera precisamente en Mugello, en 125 c.c. en 2010. Alex y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), que adelantó a 'Pecco' a falta de dos giros para el final, completaron el podio.

De esta manera, aumenta su ventaja al frente de la general de pilotos, en la que manda con 270 puntos, 40 más que su hermano y 110 más que el transalpino.

Tras apagarse los semáforos, Bagnaia, en medio del delirio de los aficionados de Mugello, tardó dos curvas en arrebatarle la posición de privilegio a Márquez, que el sábado se había garantizado una pole de récord. Se inició entonces una apasionante batalla entre los dos pilotos oficiales de Ducati, que se intercambiaron pasadas en los primeros giros mientras Alex Márquez (Ducati) esperaba su oportunidad.

De hecho, el octocampeón del mundo recuperó la cabeza de carrera al meterse por fuera en la curva 1 durante la segunda vuelta, aunque 'Pecco' se la devolvió en la recta principal en el tercero giro. Solo unas curvas después, el mayor de los Márquez volvía al primer puesto y Alex se le colaba al transalpino.

Apenas habían transcurrido cuatro vueltas y la batalla no cesaba. De nuevo, Bagnaia tomó el mando después de deshacerse de los dos hermanos, que no le dejaron escaparse. Dos giros más tarde, Alex se puso líder por primera vez y las Ducati oficiales permutaban posiciones.

En la vuelta 9, Marc aprovechó la aspiración para ganarle la partida a Alex y ponerse al frente de la cita, y superado el ecuador ya le aventajaba en un segundo. Poco a poco, fue ampliando y estabilizando esa renta, a la vez que su hermano conseguía dejar atrás a 'Pecco', presionado por su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati). A falta de dos giros, los italianos intercambiaron puestos en la chicane y el bicampeón se quedaba fuera del podio mientras los Márquez celebraban su doblete.

Además, Raúl Fernández (Aprilia) finalizó séptimo, justo por delante de Pedro Acosta (KTM); Joan Mir (Honda) concluyó en undécima posición; Fermín Aldeguer (Ducati) fue duodécimo; y Alex Rins (Yamaha), decimoquinto. Por su parte, Maverick Viñales (KTM) no logró concluir la cita después de irse al suelo tras sufrir un toque del italiano Franco Morbidelli (Ducati).

Triplete español en Moto2

Antes, Manu González (Kalex), con su cuarto triunfo del curso y partiendo cuarto, lideró el triplete español de Moto2 ante Albert Arenas (Kalex) y Arón Canet (Kalex), y de paso se quedó solo en el liderato de la categoría intermedia.

El madrileño supo imponer su ritmo para asegurarse una victoria que le garantiza atesorar nueve puntos de ventaja en la general sobre Canet, con el que había llegado empatado a Mugello y que peleó este domingo con el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que hizo la pole, para subirse al tercer cajón. Arenas, por su parte, consiguió su primer podio desde 2023.

Entre el resto de españoles, Izan Guevara (Boscoscuro) terminó séptimo; Marcos Ramírez (Kalex) fue décimo; Alonso López (Boscoscuro) concluyó decimocuarto; y Dani Holgado (Kalex), decimoquinto, cerró la zona de puntos. Fuera de ella quedaron Iván Ortolá (Boscoscuro), decimosexto; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo segundo; Alex Escrig (Forward), vigésimo cuarto y Eric Fernández (Boscoscuro), vigésimo sexto.

Quiles estrena su palmarés en Mugello

Por último, en Moto3, el 'rookie' español Máximo Quiles (KTM) estrenó su palmarés de victorias en el Mundial en su quinto Gran Premio al remontar desde la octava posición de salida, encabezando un podio que completaron el 'poleman' del sábado, el también español Álvaro Carpe (KTM), y el italiano Dennis Foggia (KTM), que entraron a solo seis milésimas del vencedor.

El murciano, además, logra su primer éxito en Mugello, un escenario mítico donde su ídolo y 'padrino' deportivo, Marc Márquez, también consiguió la primera victoria de su vida en el Campeonato del Mundo. Igual que el '93', Quiles conquistó su primera pole en Le Mans, y posteriormente subió al cajón por primera vez en Silverstone.

El líder de la cilindrada pequeña, José Antonio Rueda (KTM), tuvo que conformarse con la cuarta posición, justo por delante de David Muñoz (KTM). Además, el segundo del campeonato, Ángel Piqueras (KTM), fue séptimo, mientras que Marcos Uriarte (KTM), decimosexto, no entró en los puntos. No pudieron terminar David Almansa (Honda), Adrián Fernández (Honda) ni Vicente Pérez (Honda), todos por caídas.