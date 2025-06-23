Alcaraz conquista el torneo de Queen’s y llega en forma a Wimbledon

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Queen’s, que se disputa sobre hierba, después de superar ayer en la final al checo Jiri Lehecka (7-5, 6-7(5), 6-2), lo que le permitió alzar su quinto título de 2025 y el segundo en el césped londinense para llegar a Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, con la moral por las nubes. Con este trofeo, Alcaraz se convierte en el quinto jugador en activo con más títulos sobre hierba, cuatro.