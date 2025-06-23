SEGRE
ÚLTIMA HORA

Marc Márquez conquista su 7º título de MotoGP e iguala Valentino Rossi

Alcaraz conquista el torneo de Queen’s y llega en forma a Wimbledon

Alcaraz conquista el torneo de Queen’s y llega en forma a Wimbledon - EUROPA PRESS

Alcaraz conquista el torneo de Queen’s y llega en forma a Wimbledon - EUROPA PRESS

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Queen’s, que se disputa sobre hierba, después de superar ayer en la final al checo Jiri Lehecka (7-5, 6-7(5), 6-2), lo que le permitió alzar su quinto título de 2025 y el segundo en el césped londinense para llegar a Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, con la moral por las nubes. Con este trofeo, Alcaraz se convierte en el quinto jugador en activo con más títulos sobre hierba, cuatro.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking