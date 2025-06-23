La Cursa Vinyes del Mig de Bell-lloc reúne a 300 atletas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Cursa de les Vinyes del Mig de Bell-lloc reunió a 300 atletas, en una jornada celebrada a última hora de la tarde del sábado y que ofrecía a los participantes una carrera de 5,6 kilómetros y otra de 10, además de una caminata popular de 6,55 kilómetros.

En la distancia larga, la ganadora fue la independiente Maite Farran, que completó el recorrido con un tiempo de 42:28. Cruzó la línea de meta en segunda posición Joana Tomé, de la AA Xafatolls, que paró el cronómetro en 42:55 y el podio lo completó Agata Dobromilska, también independiente, que hizo un tiempo de 45:12. En la categoría masculina la victoria fue para Sergi Contreras, del Cudós, con un registro de 36:32. El segundo puesto fue para el atleta independiente Iván Martínez Parra, que hizo 36:58. El tercer puesto del cajón del podio fue para Jordi Camats, de La Serreta-Corbins, con 38:03.

En la de 5 km, el triunfo en la categoría femenina fue para Antònia Argilés, del Almiramar, con un tiempo de 23:29. El segundo puesto fue para Judit Martínez, del club Km0 Ponent, con 24:17, siendo tercera Aroa Meda, del Correvinyes Verdú, con 24:59. En la categoría masculina se impuso Josep Cuenca Forcada, de la AA Xafatolls, con 18:37. Segundo fue Víctor Cuenca Forcada, del Xafatolls, con 18:59, completando el podio José Do Prado, del Ironwill.Pro, que firmó un tiempo de 19:20.