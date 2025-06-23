Los impulsores del Lleida 1939 piden al ayuntamiento jugar en el Camp d’Esports

Los impulsores del FC Lleida 1939 han solicitado formalmente a la Paeria disputar la próxima temporada sus partidos en el Camp d'Esports, aunque como explica su presidente, Andreu Ratés, “como la propia activación del club, solo será así en el caso de que el actual Lleida desaparezca.

Si el Lleida sigue, lo echamos todo atrás”, ratifica. El club ha hecho la solicitud “de forma telemática, a través de la página web de la Paeria y ahora estamos a la espera de respuesta”, añade.

La nueva entidad, que competiría en Cuarta Catalana, ya ha formalizado su inscripción en el registro de entidades deportivas de Catalunya y en la Federación Catalana de Fútbol (FCF), trámite este que les ha costado 600 euros. “Lo tenemos todo preparado y a punto para activarnos si el Lleida se liquida. Estamos inscritos en la FEC y para apuntarnos a Cuarta Catalana tenemos tiempo hasta la segunda quincena de agosto”.

En cuanto al nombre del club señala que “no es el definitivo. Este es el que acordamos en 2021, en la anterior crisis grave del club y, en el caso de que lo acabamos tirando todo adelante se decidirá en una asamblea de socios si el nombre definitivo del club es FC Lleida 1939 o alguien propone otro”. El club ha nacido impulsado por las peñas Rudes, És un Sentiment, Blues Nord y la Associació Amics del Lleida y cuentan también con el apoyo de la peña del Força Lleida, Nucli Bordeus.

El club tendrá como presidente al propio Andreu Ratés y ya tiene junta directiva, con Oriol Jové como secretario, Víctor Alfonso será el tesorero y Moises Gómez como vocal. Roger de Mesa es el director deportivo y será el responsable de contratar al staff técnico y a los jugadores.

En este sentido, el presidente explica que “hay bastantes jugadores, incluso algunos que juegan en equipos de Segunda Catalana, que se han puesto en contacto con nosotros mostrando su interés por jugar en el nuevo equipo”.

También está asegurada la solvencia económica. Calculan un presupuesto de 17.000 euros y “solo contando con los socios de las peñas no tendremos problemas ”. La cuota es de 50 euros, por lo que con 340 cubren y ya tienen 500 peticiones para ser socio.