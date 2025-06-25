Gabarró: “Me ha sido muy fácil elegir el Pons Lleida”

“El Pons Lleida es un equipo que cuadra muy bien con mis características, así que a la hora de escoger me ha sido muy fácil tomar la decisión de venir”, explicaba ayer Martí Gabarró, el primer fichaje que hace oficial el club de los tres que ha hecho de cara a la próxima temporada. Gabarró, de 23 años, procede del Noia y ha firmado por dos temporadas. “Es un club que viene haciendo muy buenas temporadas, está bien estructurado y creo que puedo encajar muy bien en esta estructura”, añadió.

Gabarró, que marcó 11 goles en esta pasada Liga, ha jugado las tres últimas temporadas en el Noia, club con el que disputó la pasada edición de la Final Four de la Champions, en la que el equipo perdió en semifinales ante el Barcelos, que se proclamó campeón continental. Con el Noia ganó la Europe Cup en 2021 y la Lliga Catalana en 2023. Ha sido también internacional en categorías inferiores y fue subcampeón de Europa con la Sub’17 y campeón del Mundo con la Sub’19.

Martí Gabarró, nacido en Torrelavit (Alt Penedès), es uno de los tres fichajes del Pons Lleida para la próxima Liga, todos ellos avanzados por este diario. También llegarán al club, que los anunciará más adelante, el portero leridano Xavi Bosch, procedente del Alpicat y el argentino Fabrizio Ciocale, hasta ahora en el Liceo. Las bajas son Martí Zapater, Fran ‘Tombita’ Torres y Nuno Paiva, además de Nico Ojeda, que ha fichado por el Barça, aunque hay muchas probabilidades de que juegue cedido en el Pons Lleida el próximo curso. Siguen en el equipo de Edu Amat Javi Sánchez, Sebas Moncusí, Jordi Badia, Antonio ‘Chino’ Miguélez, Sergi Duch y Darío Giménez.

En cuanto a los objetivos del equipo para la próxima temporada, Gabarró señala que “no cerramos las puertas a nada. Se ha competido muy bien esta temporada anterior y hay que seguir en la misma dinámica. Tengo que adaptarme a los compañeros y vamos a disfrutar y seguir siendo un equipo ofensivo y valiente”.

En cuanto a lo que puede aportar, destacó “verticalidad de cara a puerta, puedo aportar mucho a nivel ofensivo y, defensivamente, la intensidad que me caracteriza”.