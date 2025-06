Trail ejemplar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El catalán Albert Ballús (GEM), superior a pesar de un minuto de penalización (2h50:10), y la madrileña residente en Alicante Dalia Alonso (Salomon), que ha destrozado el récord de la carrera por casi cuatro minutos con un registro de 3h08:52, fueron los vencedores de la Garmin Epic Trail Sky 24 K que se disputó ayer por los alrededores del parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. El calor, muy intenso, fue el protagonista. El podio masculino lo completaron el catalán Pau Moreno (Flying Burrito), que entró en meta a más de 5 minutos (2h55:05), y el aragonés Esteban Herrero (Joma). En mujeres, Alonso, subcampeona del mundo júnior, se mostró muy superior y confirmó que atraviesa un gran momento una vez superado el atropello de coche que sufrió en San Vicenç del Raspeig el pasado mes de octubre. Segunda quedó la vasca Irati Azkargorta (Domusa Teknik Lana) y tercera, la catalana Rosa Maria Nieto (UECANoia).

Ballús, quien dominó prácticamente desde el inicio, valoró tras cruzar la meta que “el fuerte calor nos ha obligado a todos a bajar bastante el ritmo en la segunda parte de la prueba para no fundirnos, pero a pesar de todo he disfrutado mucho de esta victoria”. Por su parte, Dalia Alonso reconoció que “he sufrido muchísimo y he tenido que lidiar con los calambres por culpa del calor, pero al final todo ha salido bien, he podido controlar la diferencia con mis rivales”.

Ayer también se celebró la carrera Speed del Garmin Epic Trail, de 12 km y 500 m de desnivel positivo, la prueba más rápida del festival. Los podios fueron para Pablo Bautista (Joma), 0:52:15, Mario Mirabel (Joma), 0:54:19, y Pol Mena (Dynafit), 0:56:43. Cabe recordar que el sábado, la victoria en la distancia Marathon correspondió a Raúl Ortiz (Joma) y María Fuentes (Egari-Kailas).

El itinerario de la Garmin Epic Trail de Boí es circular y transcurre por los alrededores del parque nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, donde más de 200 lagos, cimas de más de tres mil metros y una gran biodiversidad convierten la carrera en una experiencia inolvidable. El fuerte desnivel hasta el kilómetro 12 hace de este recorrido un auténtico desafío para amantes de la montaña y la naturaleza. La carrera pasa por la estación de esquí de Boí Taüll y tiene salida y llegada en la población de Barruera.

Más de 2.000 participantes

El Garmin Mountain Festival ha reunido, en su undécima edición, a más de 2.000 participantes en sus diferentes carreras. Además, cientos de personas se sumaron a las diversas actividades deportivas y de naturaleza programadas: conferencias, cine de montaña, yoga, marcha nórdica, orientación y muchas más propuestas.

La prueba ofrece plazas para Campeonatos del Mundo, así como premios en metálico para los primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos. Además, todos los participantes que finalizan la prueba recibieron un obsequio conmemorativo, pudiendo disfrutar de avituallamientos, servicio médico y todas las comodidades del festival.

El evento cuenta con Garmin como patrocinador principal, además de Joma, Adria y Powerbar como oficiales y la cadena 3Cat como colaboradora. También recibe el apoyo de Wikiloc, el ayuntamiento de la Vall de Boí, el Outdoor Park Vall de Boí, el Consell Comarcal de la Alta Ribagorça, la Diputación, el Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alt Pirineu y Aran (IDAPA), la Generalitat, la estación de Boí-Taüll y Boí-Taüll Resort.

El Garmin Mountain Festival se integra en el calendario oficial de las XTerra Trail Run World Series, que en 2025 volverá a recorrer los cinco continentes. XTerra es una marca global nacida en Hawai en 1996, reconocida por sus competiciones de triatlón todoterreno y carreras de trail running en entornos naturales de gran belleza y exigencia. El circuito XTerra Trail Run World Series reúne anualmente a miles de corredores en todo el mundo, con pruebas que combinan deporte, sostenibilidad, comunidad y aventura.

Ahora Andorra y Montserrat

Ahora, el circuito mira ya hacia sus dos próximas paradas en Andorra y España: la Skyrace Comapedrosa en La Massana el 26 y el 27 de julio y la Cursa de l’Alba, en Montserrat (Barcelona), el 8 de noviembre.