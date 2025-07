Mar Busqueta debuta hoy en el Mundial júnior de Solkan

La joven palista leridana Mar Busqueta Palmer del Sicoris Club inicia hoy su participación en el Campeonato Mundial Júnior y U23 de descenso en aguas bravas que se celebra en Solkan (Eslovenia) hasta el próximo sábado.

A sus 15 años, Busqueta ha sido convocada por la Federación Española de Piragüismo para representar a España en esta importante competición internacional. Aunque compite en categoría cadete a nivel nacional, la Federación no ha dudado en seleccionarla para este Mundial Júnior por su gran potencial, a pesar de que aún le faltan dos años para alcanzar dicha categoría. Esta convocatoria busca que la joven promesa siga adquiriendo experiencia en competiciones de alto nivel internacional.

Comenzó con 8 años

La joven piragüista del Sícoris explicó ayer en la víspera de su debut que “comencé en piragüismo a los 8 años y no he parado de remar hasta hoy, siempre con mi familia a mi lado”. “El club Sícoris, con Pito (Josep Miralles) y Sisco (Francesc Oronich) como entrenadores, me introdujeron en las aguas bravas. Desde pequeña he descendido diversos ríos de Catalunya y España, y mi mayor éxito hasta el momento es haber sido campeona estatal”.

Actualmente entrenada por Iker Jiménez y acompañada por Alba Oronich, Busqueta competirá hoy miércoles a las 10.00 horas en la modalidad de clásica, mientras que el viernes participará en la prueba de esprint. “En este Mundial espero aprender y disfrutar de esta experiencia, siendo un río más que conocer y descender”, manifestó la joven palista.

Esta participación supone un importante paso adelante en la carrera deportiva de Mar Busqueta, quien compite como cadete de primer año en una categoría superior, demostrando el reconocimiento a su trayectoria y potencial dentro de esta modalidad del piragüismo español de aguas bravas. La leridana es la única catalana en la selección. El resto son palistas, tanto hombres como mujeres, procedentes de clubes gallegos (Víctor Devesa, Alba Bueno, Noa Díaz, Núria Romero, Emma Devesa), asturianos (Daniel Montes) y vascos (Eider de Santos).