Oriol Paulí renueva con el Hiopos Lleida hasta 2028

El alero Oriol Paulí seguirá en el Hiopos Lleida hasta 2028. El club anunció ayer la renovación del gerundense, que tenía una temporada más y cuyo contrato se ha visto ampliado ahora por otras dos, con lo que seguirá vistiendo la camiseta burdeos durante las tres próximas temporadas. Paulí es el tercer jugador que renueva por el club leridano, tras James Batemon y Corey Walden. “Es un jugador fundamental para el proyecto y un jugador que creemos que ha de ser un poco el que transmita lo que queremos que represente nuestro club”, señaló el presidente Albert Aliaga, en una comparecencia ante la prensa en la que repasó la actualidad del club.

Aliaga señaló que el pívot Atoumane Diagné, con el que el club tiene un preacuerdo, tal como informó este diario, puede ser el primer fichaje en ser anunciado. “Es el perfil de jugador que se ha priorizado en este mercado, en el que tenemos dos prioridades, los cuatro jugadores de cupo y el ‘cuatro’ y el ‘cinco’, porque ya aprendimos el año pasado que cambiar esta estructura a mitad de temporada es muy difícil”, añadió. Diagné, además, es cupo. En cuanto a Pierre Oriola dijo que “la intención es llegar a un buen acuerdo pero de momento aún no lo tenemos cerrado”.

Confirmó que “saldremos a la Liga U22, nos hemos inscrito. La idea es hacer un equipo con gente del territorio, gente de casa, con jugadores de nuestro Júnior, del Sénior B y buscar algún refuerzo. Tenemos que decidir si jugaremos en el Barris Nord o buscaremos otro pabellón”, explicó. Dijo también que con la creación del U22 puede desaparecer el Sénior B y que el entrenador será probablemente Borja Comenge. En cuanto al presupuesto de este equipo rondará entre los 160.000 y los 200.000 euros. El club también mantendrá la vinculación con el CB Mollerussa, que ha subido a Tercera FEB.

Aliaga agradeció “a las 4.500 personas que nos han dado confianza” como abonados y a las empresas que siguen apoyando el proyecto.

Aliaga critica ‘las formas’ en el adiós de Rafa Villar

Albert Aliaga criticó la forma como Rafa Villar anunció que no seguía en el Hiopos Lleida y que se iba al Baskonia. “Le deseamos toda la suerte del mundo, pero a nosotros, es público y notorio que nos hizo daño las formas, que nos lo dijera el último día y a última hora no nos gustó”, explicó. “Ya se que no es el, seguramente es su entorno, pero teníamos medio apalabradas unas cosas. Pero bueno, está en su derecho y esta será siempre su casa”. También destacó el trabajo del club. “Debemos felicitarnos, alguna cosa hacemos bien, hace tres años nadie en el basket confiaba en el y nosotros lo hicimos”.