Ricky Rubio: “Una noche en el hotel pensé: yo no quiero seguir con la vida”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ricky Rubio lleva más de un año apartado de la vida pública tras su efímero paso por el Barça (2024). El jugador de El Masnou, decidió abrirse por completo en el progama de La Sexta, 'Lo de Évole', donde contó cosas que no había contado. No dejó claro si ha decido retirarse, pero habló sin tapujos de los problemas de salud mental que ha atravesado y que aún trata de superar. Y el pasaje en el que habla de su renuncia al Mundial de 2023 es sin duda el más impactante: “una noche que estaba en el hotel dije ‘no quiero seguir, ya no con el baloncesto, con la vida”, declaró.

Durante la entrevista, emitida este domingo, Rubio dijo que “me gustaría jugar al baloncesto sin todo lo demás y sin ser Ricky Rubio”, y dejó muchas dudas respecto a su futuro: “Estoy exprimiendo el máximo para saber si puedo”, apuntó. Rubio, campeón del mundo con España en 2019 y campeón de Europa en 2009 y 2011, disputó su último partido como jugador profesional en las filas del Barcelona el 2 de junio de 2024. Desde entonces, anunció un parón en su carrera, a la espera de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Rubio habló de sus éxitos y fracasos, incluido el Mundial de 2019, en el que fue reconocido como el Mejor Jugador del torneo: “No me sentía el MVP. Pensé, soy un farsante, no me merezco esto”.

También abordó su paso por la NBA, que calificó “de una experiencia brutal, pero igual la persona hubiese sido más feliz en Badalona”, apuntó. La obsesión por mejorar llegó incluso a afectar a su vida personal. “Mi sueño siempre había sido ser padre. A los 13 días dejo a mi mujer con mi hijo recién nacido con sus padres, con dos días de vida, porque tengo que jugar. Mirando hacia atrás digo: vaya salvajada”, afirmó.