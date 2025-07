Codiciado Camp d’Esports

El Camp d'Esports es la joya de la corona del fútbol leridano y el epicentro de la controversia que existe ya que su utilización es codiciada por tres clubes: el Lleida CF, el Atlètic Lleida y el AEM. El Lleida CF, al que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lleida dio la razón recientemente al desestimar la ejecución provisional de la sentencia que resuelve el convenio por el uso del estadio que pidió la Paeria, es ahora quien legalmente puede seguir ocupando la instalación municipal. La Paeria, que presentó recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), espera que la decisión sea revocada aludiendo al “derecho de actuar en defensa de los intereses sobre el patrinomio de los leridanos y leridanas”. El Atlètic Lleida, por su parte, tal como recordó el jueves su director deportivo, Xavier Bartolo, asegura que “no entendería que el proyecto de Segunda RFEF que hay en la ciudad no jugase en el Camp d’Esports”, tras adquirir la plaza vacante del Lleida, por requisitos que no cumple el Ramon Farrús en esta categoría. Y como tercer interesado, aunque alejado de la polémica que existe entre los otros dos clubes, aparece el AEM que, tras una temporada de moratoria, la normativa le exige, al militar en la Primera RFEF –la segunda categoría del fútbol femenino estatal, jugar en césped natural o, si es artificial, que tenga un máximo de ocho años. El Recasens no cumple ninguno de los dos supuestos.

El Lleida CF, representado por el adjunto a la presidencia Marc Torres, se reunió ayer con el teniente de alcalde Carlos Enjuanes, y uno de los temas que se trató especialmente fue el uso del Camp d’Esports. El club azul reiteró, lo cual no es ningún secreto, su predisposición a compartir el estadio con el AEM, pero no así con el Atlètic Lleida. Algo que no comparte el equipo de gobierno municipal, ya que considera que como instalación municipal que es debe ser puesta al servicio de otros clubes e incluso organizar actividades en el estadio al margen del fútbol.

Ahora mismo, la situación está totalmente encallada. Por un lado, el Lleida CF cuenta de momento con el Camp d’Esports y con la masa social, pero no tiene la plaza de Segunda RFEF y está pendiente de poder presentar una cautelarísima con la esperanza de parar el descenso. El Atlètic Lleida sí tiene la plaza, pero no cuenta aún con el estadio porque, tal como dijo Bartolo el jueves, “es algo que no depende de nosotros”. Ni tampoco cuenta con dicha masa social que apela al sentimiento, pero a la que le ha “abierto las puertas para que se sume al proyecto”, como también insistió Bartolo. El martes, a las 14.00, acaba el plazo de inscripciones.

Royalverd sigue manteniendo el césped del estadio

empresa encargada del mantenimiento del césped, Royalverd, sigue prestando el servicio pese a que comunicara que dejaba de hacerse cargo por la deuda acumulada por el Lleida CF y dada la situación del club. En este sentido, según pudo saber este diario, las gestiones de la Paeria con Royalverd y la buena predisposición de la empresa han hecho que al menos haya unos servicios mínimos y se mantenga en condiciones. Un estado que contrasta con el que ofrece el césped del Annex que, sin mantenimiento y debido a las altas temperaturas y problemas en el sistema de riego, se encuentra muy deteriorado.