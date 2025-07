En concurso y en Tercera

El Lleida CF presentó el pasado viernes en el Juzgado Mercantil de Lleida concurso de acreedores, según explicó ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación Marc Torres, adjunto a la presidencia. El objetivo del mismo no es otro que “paralizar todos los embargos” que pesan sobre el Lleida y que “los ingresos que obtenga el club no vayan a Hacienda o Seguridad Social o a cualquier otro proveedor, sino que queden para el propio club y sirvan para atender los gastos ordinarios”, añadiendo que esto permitirá contar con el dinero de los abonos, venta de entradas, patrocinadores, barras de bar del estadio o los de la tienda que, anunció Torres, volverá a abrir sus puertas. El concurso de acreedores está ahora pendiente de la aprobación por parte del jeuz y el primer paso sería el nombramiento de un administrador concursal.

Torres confirmó también que el club se ha inscrito en Tercera RFEF, pendiente de que la Española lo ratifique y admitió que, aunque está pendiente de que el mismo juzgado se pronuncie subre su petición de que paralice la decisión de la Federación Española de descender al club por impagos, “sabemos que la resolución, cuando llege, será denegatoria”. Por ello todo el esfuerzo del club es preparar un equipo para competir en la quinta categoría del fútbol estatal y avanzó que el presupuesto del Lleida será de poco más de 600.000 euros.

“Hemos optado por la supervivencia del club. La supervivencia dentro del procedimiento concursal que gestionará los ingresos y gastos, ingresos que entrarán porque no habrá embargos”, insistio Torres. Antes de la comparecencia ante los medios se reunió con representantes de las peñas, a los que pidió apoyo. “Resultará fundamental el apoyo de la gente. Tenemos que ser capaces de ser el club de Tercera RFEF con más abonados. Así se lo hemos trasladado a las peñas. Crearemos un consejo social formado por un representante de cada peña y por un representante de los abonados que no pertenezca a ninguna peña”, explicó.

Añadió que “tenemos que ir todos a una” y dijo que “tenemos que ser capaces de hacer ver al administrador concursal que el club puede ser viable porque hay 4.000 socios detrás y que pagan sus cuotas. Con ellos podremos cubrir el 80% del presupuesto y tendremos apoyo empresarial, porque ya son varias las empresas que nos han dicho que nos apoyan en Tercera. La idea es reestructurar la deuda”, añadió. “Ahora es el momento de demostrar que queremos al Lleida. Podemos salir adelante”.

Sobre la inscripción en Tercera el club ha tenido que pagar algo más de 50.000 € para arbitrajes y presentar un aval de 121.000. Sobre quién ha aportado el dinero para la inscripción, Torres dijo que son “aportaciones de gente que quiere al Lleida”, sin querer desvelar quien está detrás. Sí que negó que esté Albert Esteve y al respecto dijo que “todos sabéis los conflictos que hemos tenido con él. Sí que contactó conmigo y me dijo que el no sería un obstáculo si entraba algún grupo inversor”.

Explicó que el presupuesto de 600.000 € “está pensado para cubrirse con los abonados, patrocinadores, ayudas de la Federación que ahora sí podremos cobrar dentro del procedimiento concursal, la gestión de la tienda y, si no se cubre, tenemos el compromiso de algún empresario que nos ayudará a cuadrar los números a final de temporada”, añadió.

Explicó que “Pereira sigue en el club, sigue siendo el presidente” y que “como sabéis, tiene problemas de salud. No puede estar en el día a día pero está al corriente de todas las negociaciones y de todas las actuaciones. De hecho, ha sido él quien, ante la disyuntiva de si había que liquidar o continuar, apostó por seguir si éramos capaces de encontrar una solución jurídica y económica”. Torres abrió su comparencia con una larga exposición sobre las gestiones que ha hecho el club desde que, el 4 de abril, “hicimos una rueda de prensa en la que comunicamos cueles eran nuestras dificultades por las que estaba pasando el club. Detalló contactos con varios grupos y destacó que, desde aquel día, “todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha dicho, o no dicho, siempre ha sido con un único objetivo: salvar al Lleida”. Añadió que “no se ha vendido huno, no se ha engañado a nadie ni nos hemos reído de los aficionados”.

Jordi Cortés, técnico y director deportivo

Marc Torres explicó que, dentro del proyecto de competir en Tercera RFEF, “el entrenador será Jordi Cortés”, añadiendo que también ejercerá de director deportivo, ya que “el presupuesto es muy ajustado. Queremos ser realistas, porque dentro del procedimiento concursal no podemos permitirnos grandes alegrías”. En este sentido añadió que “queremos hacer un equipo competitivo” aunque “el objetivo no será subir a Segunda RFEF”. Por ello la meta deportiva será la permanencia, “estabilizar el club y hacerlo fuerte a todos los niveles”. Añadio que “si se puede hacer play off, genial”.

Mantienen la demanda contra Fèlix Larrosa

Marc Torres, cuestionado sobre si se plantea retirar la demanda que el club presentó contra el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que “de momento no contemplamos retirarla”, añadiendo que “tampoco ha habido oportunidad de hablarlo” y se mostró crítico con la decición de Larrosa de no reunise con él hasta que no retire la demanda: “No vemos inconveniente en sentarnos a hablar con el alcalde y los concejales sobre cualquier tema”. En cuanto a la posibilidad de compartir el estadio, dijo que “si el Atlètic Lleida necesita usar el Camp d’Esports, es principio nuestra respuesta es no”.

Crítica a SEGRE sin desmentir la noticia

El adjunto a la presidencia criticó ayer la información publicada por SEGRE el 26 de junio porque, dijo, estropeó una negociación con un grupo inmobiliario de Castilla y León que quería entrar en el club. Este diario informó de los datos de la Due Diligence encargada por un grupo inversor que también quería entrar y que desvelaba un potencial riesgo económico de 9,1 millones de euros. Aunque admitió que el grupo ya sabía la información, que no desmintió, explicó que a raiz de la información cancelaron una reunión que tenían prevista para el día siguiente “a la espera de más explicaciones”.

El Lleida 1939 paraliza su proyecto de club

El Futbol Club Lleida 1939, que lleva meses trabajando para formalizarse como club si desaparecía el Lleida CF, anunció ayer, mediante un comunicado de Amics del Lleida, la asociación que lo impulsó, que paraliza el proyecto después de que ayer Marc Torres se reuniera con los representantes de todas las peñas para confirmarles que siguen adelante con el Lleida CF, ahora en Tercera RFEF. En un comunicado que hicieron público explicaron que “el club nos ha garantizado que la temporada que viene competiremos en Tercera RFEF”, explicaron que apoyan al Lleida y que paralizan su proyecto.