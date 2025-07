Nadie puede con Márquez: suma su undécima victoria en el Sprint de 12 posibles y es aún más líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ganó su undécima carrera Sprint de doce posibles, la del Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno, sin recibir ningún tipo de sanción por infringir el reglamento de la presión de los neumáticos. El leridano logró una nueva victoria de estrategia pues al ver que la media de la presión de los neumáticos de su moto estaba por debajo de la permitida decidió esperar al segundo clasificado, por entonces Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16) para que este fuera por delante y así, al calentar el neumático delantero más de lo debido, recuperar la presión reglamentaria y esperar el momento para recuperar el liderato.

La frialdad de Marc en una situación límite volvió a demostrar la superioridad y experiencia que acumula el ocho veces campeón del mundo, que supo gestionar en todo momento la situación a su favor y aunque Dirección de Carrera anunció que iba a investigar si cumplía el reglamento, al final su victoria resultó incuestionable. Esta situación ya la vivió en Tailandia. Entonces tuvo que dejar pasar a su hermano Àlex por la misma razón.

Por primera vez en la temporada, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia salió desde la ‘pole position’, aunque su posición de privilegio le duró bien poco al verse superado por Marc en la primera vuelta, mientras que Àlex, segundo en la general del Mundial, tuvo problemas en la salida al derrapar la rueda trasera de su moto, lo que le hizo perder bastantes posiciones. El francés Fabio Quartararo, que salía desde la tercera posición, perdió también un puesto en favor de Pedro Acosta, mientras por delante Marc Márquez ya marcaba la vuelta rápida de carrera en el tercer giro y se iba de todos sus rivales.

Una vez más, poco a poco se fue distanciando de su perseguidor, al que en la cuarta vuelta de las diez que debían completar todos los pilotos ya aventajaba en un segundo, mientras que Bagnaia tuvo un problema que permitió a Acosta superarlo y también poco después a Enea Bastianini y Quartararo. En la sexta vuelta llegó el problema con la presión de los neumáticos de Marc, quien dejó que le pasara Acosta para volver a subir la misma y, cuando estuvo dentro de la ‘franja legal’, recuperó la primera posición camino de su undécima victoria de la temporada en carreras esprint y la decimoctava de 23 posibles contando sábados y domingos.

Por detrás, Marco Bezzecchi superó a Bagnaia primero y después a Quartararo para alcanzar la cuarta posición, mientras que Jorge Martín se clasificó al final undécimo. El compañero de Marc Márquez se tuvo que conformar con el séptimo puesto, en tanto que Àlex Márquez no entró en los puntos al ser decimoséptimo.

Con esta victoria, Marc, que por la mañana perdió la ‘pole’ de la categoría en favor de Bagnaia al sufrir una caída cuando le faltaban dos giros para completar su vuelta rápida, aumenta aún más su ventaja al frente al Mundial, que ahora es de 95 puntos sobre su hermano, que no tuvo un buen día en el trazado checo.

“He confiado en la tecnología, pero sabía que estaba en los límites”

Marc Márquez estaba muy relajado pese a la investigación de los comisarios tras su victoria en el Sprint de MotoGP. “¿Todo controlado? Sí. ¿Nervioso? No. He confiado en la tecnología. Lógicamente, tenemos ahí (pantalla) un número que nos marca las vueltas que nos quedan para estar dentro y he visto que no bajaba este número, por eso he decidido esperar, como ya hice en Tailandia. Aquí, en la prueba Sprint, solo tenías que estar dentro de la presión en tres vueltas y cuando me he puesto detrás de Acosta, he visto que ese número empezaba a bajar. Cuando he visto el cero, es cuando he atacado, por eso estaba convencido de que estaba dentro ”, explicó.