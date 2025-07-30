Dos leridanas, con España en el Europeo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos atletas leridanas, Carla Ferrara y Marwa El Khouya, ambas del Lleida UA, han sido convocadas por la Federación Española de Atletismo para formar parte de la selección estatal que competirá en el Campeonato de Europa Sub'20 que se disputará, del 7 al 10 de agosto, en la ciudad finlandesa de Tampere. Ambas serán las representantes de España en la prueba de los 5.000 metros, de la que son las actuales campeona y subcampeona de España. El seleccionador español, José Peiró, ha incluido a las dos leridanas en la relación de 83 atletas, 47 hombres y 36 mujeres, que forman parte de la selección. Carla está entrenada por Iván Espílez, mientras que el entrenador de Marwa es Mustapja El Khouya. En la selección española también figura la barcelonesa con raíces en Guissona Sofía Santacreu, que competirá en la prueba de los 10.000 metros marcha.

Tanto Carla Ferrara como Marwa El Khouya se ganaron la plaza en el campeonato de España que se disputó el 10 de mayo en Maó, prueba que dominaron con autoridad y en la que consiguieron la marca mínima exigida para disputar el Campeonato de Europa. Carla se proclamó campeona de España colgándose la medalla de oro, mientras que Marwa fue segunda, acompañando a su compañera en lo más alto del podio con la medalla de plata. Para Carla esta es su primera convocatoria internacional, mientras que para Marwa es la tercera.

Ivám Espílez, entrenador de Carla Ferrara, admitió que “la opción de medalla es muy dificil, porque viendo las marcas de las atletas que competirán en Finlandia ya se ve que el nivel es muy alto”. Añadió que “el objetivo para ambas será lograr una mejor marca personal, además de la experiencia que supone participar en un evento de este nivel que siempre ayuda a dar un paso adelante”. La prueba de los 5.000 metros está programada el primer día de la competición, el 7 de agosto.

España acude a esta cita con la mayor presencia de atletas de su historia. La relación de 83 competiciones supera el techo que había hasta ahora, con 65 tanto en las ediciones de Tallinn 2021 como en Jerusalén 2023. La selección llega encabezada por cuatro atletas que lideran el ránking continental del año en sus respectivas pruebas: Asier Añorga y Fabio Marco como colíderes en pértiga, Rafael Mahiques (jabalina) y Marta Mitjans (800 m). Además Rafael Mahiques con 77.60 m en jabalina y Marta Mitjans con 1:59.88 en 800 m. ostentan el récord estatal.