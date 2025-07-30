Joan Campins: “El Lleida tiene una afición increíble pero sin proyecto”

El Atlètic Lleida presentó ayer de una sola tacada a cuatro de las nueve incorporaciones que ha cerrado hasta la fecha, entre ellas Joan Campins, que las tres últimas temporadas ha militado en el Lleida CF. A ese trasvase se refirió ayer el balear en su intervención y lo justificó en que su exclub carece de proyecto de futuro pese al apoyo popular, todo lo contrario que la entidad de Cappont.

“Sé que hay mucha gente que no comparte la misma opinión de lo que se está haciendo en el Atlètic Lleida. No quiero generar polémica, pero el Lleida tiene una cosa muy positiva y es que tiene una afición increíble, pero la realidad es que administrativamente no tiene un proyecto sólido, y me sabe mal decirlo, pero es la realidad. Yo como trabajador me busco la vida para tirar adelante, me han dado la oportunidad de venir aquí y la tengo que aprovechar, ojalá el contexto hubiera sido diferente”, explicó.

El defensa balear añadió que “lo que más destaco desde que llegué aquí es la solidez del proyecto. Ahora mismo no tenemos el apoyo de la gente de Lleida, pero con el tiempo podremos cambiar eso y conseguir que el fútbol de Lleida sea uno solo. He tenido la oportunidad de estar en un proyecto sólido en la ciudad y mi idea es lograr algo que marque un antes y un después en el fútbol de Lleida”, sentenció.

Por su parte, el leridano Lamine Diaby se mostró muy contento de regresar a Lleida tres años después de su marcha, y dijo que “poder volver con la familia ha sido determinante”. Sobre las aspiraciones comentó que “aportaré trabajo en el medio campo o donde me pongan. Tengo muchas ganas de empezar y si todos tenemos hambre, iremos hacia adelante”, aseguró.

Otro de los que ha cambiado un equipo leridano por otro ha sido Marc Arnau, portero la pasada campaña del Mollerussa. “Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado. Es un proyecto muy ilusionante en un club muy serio que quiere hacer las cosas bien”, señaló. Finalmente, Bilal Achhiba, que llega cedido por el Andorra, dijo que, pese a que la categoría es nueva para muchos de ellos, “somos un grupo ambicioso y seguro que todos queremos mirar hacia arriba”.