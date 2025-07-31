El Atlètic Lleida incorpora Alya Camara, cedido por el Sabadell, y pide jugar al Camp d'Esports

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida anunció ayer la incorporación de Alya Camara, un joven delantero de 20 años que llega al club leridano cedido hasta final de temporada por el CE Sabadell, para sumarse al equipo que esta próxima temporada debutará en Segunda RFEF. Formado en el Sabadell desde prebenjamines, Camara fue el máximo goleador del Juvenil de División de Honor en la temporada 2023-2024, con 12 tantos, lo que le permitió dar el salto al Sabadell B, donde marcó dos goles más y se consolidó como una de las jóvenes promesas del club barcelonés.

Jugador potente, rápido y con capacidad goleadora, llega al Atlètic Lleida para reforzar el juego ofensivo del equipo de Gabri Garcia y dar un salto adelante en su carrera deportiva.

Por otra parte, el equipo leridano iniciará el próximo lunes un stage de pretemproada de cuatro días en la localidad aranesa de Garòs. Durante esta estancia los jugadores combinarán sesiones de entrenamiento con actividades lúdicas, con el objetivo de reforzar el grupo de cara a una nueva temporada que será muy exigente.

La expedición partirá el lunes a las 9.30 y ese mismo día hará, por la tarde, la primera sesión de entrenamiento. Los dos próximos días habrá doble sesión aunque el miércoles por la tarde el grupo hará una actividad lúdica. El jueves, último día del stage, la plantilla se entrenará únicamente en sesión matinal y por la tarde, después de comer, emprenderá el regreso a Lleida.

El club leridano también ha solicitado a la Paeria disputar sus partidos esta temporada en el Camp d’Esports, donde ya tienen fijados los suyos el Lleida CF, que milita en Segunda RFEF y el AEM, que juega en la Primera RFEF Femenina, antesala a la Liga F.

Como en el caso del AEM, para que ello sea posible el Atlètic Lleida necesita la autorización de la Paeria y el consentimiento del Lleida CF. Según ha podido saber esta redacción ambas partes llevan unos días negociando compartir el estadio y fuentes próximas no descartaban ayer un acuerdo inminente. El problema sería la compatibilización de los horarios de entrenamiento y partidos oficiales, así como hacerse cargo del mantenimiento del césped.