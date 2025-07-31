Paco García, presidente del AEM, celebra el acuerdo para compartir el estadio: “en el Camp d’Esports habrá más abonados”

Paco García, presidente del AEM, considera “buenísimo” el acuerdo alcanzado con el Lleida CF para compartir el Camp d'Esports y poder disputar en el estadio leridano sus partidos esta próxima temporada. “Jugar en el Camp d'Esports hará que tengamos más abonados”, explicaba ayer el dirigente. “Estamos muy ilusionados con esta oportunidad que tenemos ahora. Hay que trabajar mucho, pero el acuerdo es muy bueno para todos. Falta el Ok de la Paeria, con la que estamos trabajando para ello”, añadía.

El AEM anunció el martes el acuerdo para compartir el estadio leridano con el Lleida CF, que ayer confirmó mediante un comunicado en el que explicaba que “el Lleida CF y la SE AEM han llegado a un acuerdo para que el primer equipo femenino de la ciudad pueda utilizar las instalaciones del Camp d’Esports y el Annex durante la presente temporada 2025-2026”, destacando que “el acuerdo es una muestra de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes y comporta poner las bases de una colaboración con vocación de permamencia en el ámbito deportivo e institucional”.

“Con este acuerdo vamos a dar un salto de calidad”, añadía García. “No podemos olvidar que, por normativa federativa, tenemos que jugar en césped natural. Cada vez nos lo ponen más difícil a los clubes, pero es una gran noticia poder usar un pedazo de campo como este”. El AEM anunciará en breve su campaña de abonados.

Quim Montenegro y Joan Rusiñol fichan por el Lleida

El Lleida CF continúa perfilando su plantilla para afrontar esta temporada en Tercera RFEF. El club anunció ayer dos nuevas incorporaciones, en ambos casos jugadores leridanos que regresan al club. Se trata del centrocampista de 25 años Joan Rusiñol, que procede del Pobla de Mafumet y del extremo Quim Montenegro, de 20 años, que la pasada temporada estuvo en los equipos inferiores del Rio Ave, club de la Primera división de Portugal.

De Joan Rusiñol el club explicó que “destaca por su polivalencia en diferentes zonas del centro del campo” así como “su experiencia en Segunda y Tercera RFEF. Rusi será uno de los pilares en el centro del campo del equipo”. El leridano ya había jugado en el Lleida y también ha pasado por el Binéfar, Izarra o Mollerussa, entre otros clubes.

En cuanto a Quim Montenegro se formó en el fútbol base del Lleida, con lo que regresa al Camp d’Esports después de haber jugado la pasada temporada en las categorías inferiores del Rio Ave portugués.

El club, por su parte, sigue a la espera de recibir noticias del Juzgado Mercantil de Lleida, ante el que ha presentado una solicitud de Concurso de Acreedores.