Más dinero en patrocinios: El Hiopos Lleida tiene previsto aumentar entre un 30 y un 40 por ciento esta partida

El Hiopos Lleida dará un salto importante esta próxima temporada, tanto a nivel deportivo como económico. Hace ya unas semanas que el presidente Albert Aliaga anunció un importante aumento del presupuesto para potenciar la plantilla, como se está demostrando con algunos de los fichajes que ha cerrado el club hasta la fecha, como el estadounidense John Shurna o el canadiense Melvin Ejim, procedentes del Gran Canaria y Unicaja, respectivamente, o con las renovaciones, en especial las de James Batemon y Oriol Paulí.

El presupuesto del club para la temporada 2025-2026 superará los 5 millones de euros, después de que el pasado ejercicio se cerrará en 4,8 millones que, según confirmó el propio presidente en su día, está cubierto. Para hacer frente a este importante incremento presupuestario, la entidad del Barris Nord tiene previsto aumentar la partida de patrocinio entre un 30 y un 40 por ciento, ya sea subiendo la aportación de las empresas que ya colaboran o con la incorporación de nuevas. No hay que olvidar que esta temporada el Hiopos también ha aumentado su número de abonados, llegando a los 4.500 que se había marcado al inicio de la campaña.

Por otra parte, el club hizo oficial ayer el programa de amistosos de la pretemporada, en la que el equipo de Gerard Encuentra disputará un total de siete, como anunció SEGRE el martes. El estrenó será el 4 de septiembre frente al Joventut de Badalona en el torneo de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde también se enfrentará el domingo 7 al Baxi Manresa. El tercer test, fijado para el día 13 en el pabellón de Salou, será de altura, ya que los leridanos se medirán al Valencia Basket.

Después el Hiopos Lleida afrontará la Lliga Catalana, con dos duelos seguidos el 17 y 18 del mismo mes ante Manresa y Girona, respectivamente, mientras que el día 21, si no accede a la final de la competición, disputará un amistoso en Tàrrega frente al Surne Bilbao Basket, en el marco del segundo Memorial Òscar Solé. El séptimo y último partido de preparación será el Trofeu Ciutat de Lleida que los de Encuentra disputarán en el Barris Nord ante el renovado FC Barcelona, el 26 de septiembre.

La ACB confirma que el inicio de la Liga será el 4 y 5 de octubre

La ACB dio a conocer ayer las fechas de la temporada 2025-2026, que oficialmente arrancará el 27 y 28 de septiembre con la disputa de la Supercopa en Málaga, con el Unicaja como anfitrión, junto a Real Madrid, Valencia y Tenerife. Seguirá con el inicio de la Liga Endesa una semana más tarde, el 4 y 5 de octubre, con un total de 34 jornadas finalizando la Liga Regular el 30 de mayo de 2026. La Copa del Rey se jugará en el nuevo Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 25-26. Se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero de 2026 y, desde ahí, comenzará la recta final de la segunda vuelta hasta la conclusión de la Liga Regula.

Por otra parte, la Primera FEB 25-26 tendrá 17 equipos por la renuncia del Baloncesto Sevilla, hasta hace poco bajo el nombre de Real Betis y que fue excluido de la ACB por no cumplir con los requisitos.