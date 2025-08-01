El Atlètic Lleida pagará al Lleida CF para poder jugar en el Camp d’Esports

El Atlètic Lleida cumplirá uno de sus principales deseos para su temporada de debut en Segunda RFEF, ya que disputará sus partidos como local en el Camp d'Esports. Según ha podido saber este diario, lo hará después de alcanzar un acuerdo con el Lleida CF –y a la espera de la autorización de la Paeria, que llegará también en breve– por el cual el club de Cappont pagará al Lleida CF una cantidad económica ya acordada, pero que no ha salido a la luz, algo imprescindible para que el club que aún posee el derecho de uso del Camp d'Esports accediera a compartir estadio con el Atlètic Lleida.

Tal y como explicó ayer SEGRE, las negociaciones entre ambas entidades estaban avanzadas y el director deportivo del Atlètic Lleida, Xavi Bartolo, afirmó en la rueda de prensa de presentación de las nuevas incorporaciones que “soy optimista” al respecto de jugar los partidos en el Camp d’Esports, después de expresar en una rueda de prensa anterior que “no entendería que el mayor proyecto masculino de la ciudad no jugara en el Camp d’Esports”.

De hecho, según la información recabada por este diario, la previsión es que el acuerdo entre clubes se formalice hoy mismo y se anuncie inmediatamente después de la firma. Así, el estadio leridano contará la próxima temporada con tres inquilinos, ya que a ambos clubes masculinos se les debe unir el AEM, que milita en Primera RFEF femenina, la antesala de la máxima categoría y que el martes ya anunció que había acordado con el club azul que hará uso del Camp d’Esports y el Annex para los partidos y entrenamientos del primer equipo femenino.

De hecho, desde el inicio de esta semana el AEM ya se ha ejercitado entre el Annex y el estadio, haciendo uso ya de uno de los convenios alcanzados con el Lleida CF, club con el que prevé colaborar en más aspectos, como el fútbol base.

Los tres clubes deberán acordar aún la forma de hacerse cargo del mantenimiento del césped y del resto de la instalación, ya que el Lleida CF, a priori responsable de ello, también vería con buenos ojos un acuerdo debido al coste que tiene hacerse cargo del mantenimiento. Además, también deberán ponerse de acuerdo en los horarios de los entrenamientos y los partidos.

Autorización municipal

Más allá de los pactos alcanzados entre los tres clubes para compartir el estadio durante la temporada, el ayuntamiento –propietario de la instalación– también dará en breve su autorización para que Atlètic Lleida y AEM se unan al Lleida como usuarios del Camp d’Esports. El consistorio siempre ha visto con buenos ojos hacer un uso compartido de las instalaciones municipales, y en este caso concreto del Camp d’Esports.

Tanto AEM como Atlètic Lleida ya han tramitado una solicitud formal a la Paeria para usar el campo y el ayuntamiento se pronunciará de forma favorable en breve –incluso es posible que lo haga hoy mismo–.

Cabe destacar que, en su inscripción a Segunda RFEF, el Atlètic Lleida ya registró como su primera opción de campo de juego el Camp d’Esports, por lo que su intención prioritaria siempre había sido trasladarse para la nueva temporada.

ERC pide al gobierno si recurrió la sentencia

El grupo municipal de ERC ha registrado unas preguntas dirigidas a la concejal de Buen Gobierno, Carme Valls, para saber si el ayuntamiento de Lleida presentó finalmente recurso contra la denegación de la ejecución provisional de la sentencia sobre el Camp d’Esports. También reclama apoyo al acuerdo entre el Lleida CF y la AEM para el uso compartido de las instalaciones.

Cuatro nuevos jugadores presentados en el Ramon Farrús

El Atlètic Lleida presentó ayer oficialmente a Asier Ortiz, Juan Agüero, Giovanni Navarro y Nico Magno, como cuatro nuevos jugadores que se incorporan al proyecto en Segunda RFEF.

Durante el acto, el director deportivo Xavi Bartolo destacó “el valor de estos jugadores, que aportarán competencia interna y calidad en una temporada especial”.

El delantero Giovanni Navarro explicó que eligió el club “porque es un proyecto ambicioso. Me ilusiona ayudar al equipo a estar arriba y crecer como jugador”. Por su parte, Juan Agüero expresó su felicidad por volver a Lleida: “Siempre me he sentido muy a gusto aquí. Ahora regreso con el compromiso de darlo todo”, explicó el ex del Lleida CF.

Asier Ortiz valoró esta oportunidad como “un paso muy importante en mi carrera. Vengo a aportar trabajo, visión de juego e intensidad”. Finalmente, Nico Magno se mostró emocionado por regresar al club: “Viví el inicio del proyecto en Primera Catalana, y verlo ahora en Segunda RFEF es muy motivador”.