Lleida acogerá la Final Four de la Lliga Catalana

Imagen de archivo de un partido del Pons Lleida la pasada temporada en el Onze de Setembre. - PONS LLEIDA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pabellón Onze de Setembre de Lleida será por primera vez la sede de la Final Four de la Frit Ravich Lliga Catalana masculina, según anunció ayer la Federación Catalana de hockey. La edición 21 de la competición se resolverá en la capital del Segrià entre el jueves 11 de septiembre y el domingo 14, aunque por motivos televisivos la final podría adelantarse al sábado 13.

La organización del evento se dividirá entre la Federación Catalana, la la Associación Nacional de Clubes de Hockey Patines (ACHP) y el Pons Lleida. No obstante, su condición de anfitrión no asegura que el conjunto leridano dispute la fase final, sino que deberá ganárselo en la fase de grupos.

El Pons Lleida quedó encuadrado en el grupo C en el sorteo, junto a Calafell y Shum Maçanet. Está previsto que primer duelo de los leridanos sea el 22 de agosto ante el Shum (21.00), en casa en la jornada 2 (tras descansar en la 1), y se jugará el pase a la fase final en Calafell el día 30 (19.30), si no hay modificaciones de fecha. Solo el primer clasificado de los cuatro grupos se clasificará para la Final Four de Lleida. El grupo A lo forman Barça, Caldes y Voltregà; Reus, Alcoi y Sant Just conforman el B, mientras que el D está compuesto por Igualada, Noia y Cerdanyola.

La asignación de Lleida como sede también implicará que se disputen en el Onze de Setembre las competiciones de base con equipos de los clubes participantes en la Lliga Catalana, no solo de aquellos que cuenten con representación de su primer equipo en la Final a Cuatro. El formato y los participantes se presentarán próximamente.

Enrich Duch, presidente del Pons Lleida, asegura acoger la competición es “un aval al gran trabajo que se está realizando desde el territorio en favor del hockey”. “Lleida es uno de los mejores lugares organizando fases finales. Es garantía de éxito asegurado, más aún en una temporada especial para el club, la de su 75 aniversario”, añadió.

Por su parte, Edu Amat, entrenador del equipo leridano, considera que esta asignación supone “una motivación para el vestuario”, aunque recuerda que “los partidos se disputarán en pretemporada y lo importante es la preparación”.