Lleida busca una medalla hoy en Turín

El Twirling Lleida buscará hoy una medalla en la Copa de Naciones que se está disputando en Turín. El equipo leridano, que compite en la categoría B, se metió entre los seis primeros que hoy, a las 19.30, lucharán por el podio. “Estamos a un punto de la medalla”, explicaba ayer satisfecha la entrenadora del equipo, Alicia Ruiz. “El objetivo era entrar en la final, lo hemos conseguido y a ver si ahora conseguimos la medalla”, añade. El equipo lo integran Ariadna Sánchez, Nerea Olaya, Berta Rosell, Martina Parra, Noa Casas, Lucía González y Tahis Aragonès.

Es la cuarta vez que el Twirling Lleida participa en esta competición europea, en la que ya consiguió una medalla de bronce en 2019, en la prueba que se disputó en Limoges. También compitieron en Croacia 2017, ocupando el puesto 11 en su debut internacional y en Liverpool 2023, donde fueron quintas. “Hay un nivel muy alto, por lo que tiene mucho mérito habernos clasiifcado para la final”, apunta Ruiz. El viernes comenzará la competición por países y la leridana Martina Parra competirá con la selección española.