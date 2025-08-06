Una generación dorada

En 2017, el equipo infantil femenino del AEM dirigido por el malogrado Dani Rodrigo consiguió una gesta que hizo correr ríos de tinta: un equipo formado íntegramente por chicas consiguió ganar un título de Liga enfrentándose contra otras plantillas conformadas por chicos. Siete años después, cuatro de sus jugadoras han alcanzado el estatus de futbolistas profesionales y, de hecho, son las primeras leridanas en lograr dicha condición ante la reciente profesionalización del fútbol femenino en España.

Ona Baradad jugara en la élite con el Espanyol.RCD Espanyol

La portera de Guissona Laura Martí y la extremo de Rosselló Ona Baradad debutarán esta temporada en Liga F en Eibar y Espanyol, respectivamente, y se unirán así a Andrea Gómez, que cumplirá su tercera temporada en la élite con el Granada, como las tres leridanas que disputarán la Primera División Española, profesional desde 2022.

La cuarta integrante de este selecto grupo es Alba Caño, de Puiggròs. Tras estar en dinámica del primer equipo del Barça la pasada campaña y conquistar Supercopa, Liga y Copa, aún tenía ficha del equipo filial y, tras terminar contrato como azulgrana en junio, se incorporará al Boston Legacy, de la Liga Profesional estadounidense. No obstante, como la competición arranca en 2026, la de Puiggròs seguirá vistiendo de azulgrana hasta el mercado de enero, aunque en forma de cesión y en principio en el filial.

Alba Caño se unirá al Boston Legacy de los EE.UU. en enero. Boston Legacy

Tras conseguir la Liga infantil con el AEM, Andrea, Caño y Ona Baradad acabaron recalando en el Barça. Las dos primeras lo hicieron en 2018, aunque la etapa de Andrea Gómez fue corta y regresó al AEM tras solo una temporada. Baradad se unió al fútbol base azulgrana en 2020 y tanto ella como Caño fueron quemando etapas hasta instaurarse en el filial y llegar a tener minutos en el primer equipo (12 partidos Caño y 13 Baradad). Ambas terminaron su contrato este verano y la de Rosselló optó por unirse al Espanyol, mientras que Caño cruzará el charco.

Laura Martí se ha unido al Eibar desde el AEM.

En paralelo, Andrea y Laura Martí se convirtieron en piezas importantes del AEM en la categoría de plata. La mediapunta fue la primera en convertirse en profesional cuando firmó por el Granada en 2023, mientras que la meta de Guissona fue la única que seguía en el conjunto leridano hasta la fecha, pero también ha dado el salto a la élite con el Eibar. Todas ellas ensalzando el legado de Dani Rodrigo, que será homenajeado mañana en el Camp d’Esports, en el amistoso entre el AEM y el Badalona Women.

Las otras cinco caras nuevas serán Mariona Casas, del Riudoms (Tercera RFEF) y con pasado en el Pardinyes; Aina Sararols y Gràcia Mariner, ambas del Cornellà (Segunda RFEF); Marta Farreras (Juan Grande); y Sofía Sánchez, que llega del DUX Logroño (Primera RFEF).

El AEM B anuncia 7 fichajes y 13 renovaciones

El AEM desveló ayer quien formará parte de la plantilla del filial que debutará esta temporada en Segunda RFEF Femenina, tras subir en el play off la pasada campaña. De la plantilla que logró el ascenso la pasada campaña, 13 futbolistas renovarán y continuarán en la disciplina del equipo: la capitana Paula Barreira, Marta Maench, Anna Sallan, Itziar Minguell, Laia Ojeda, Abril Francés, Ainara Carné, Júlia Ciurana, Júlia Corredera, Helena Sánchez, Ari Bosch, Queralt Huertas y la portera Xènia Siuraneta.

Además, para el estreno en la nueva categoría, la dirección deportiva del club ha realizado siete fichajes para completar la plantilla. El filial leridano incopora a las porteras María Hueto, procedente del Almería (Tercera RFEF), y Keila Cardeiro, que llega del fútbol universitario estadounidense. Ellas dos y la renovada Xènia Siuraneta compaginarán su papel en el filial con el rol de segunda portera del primer equipo, acompañando a Lucía Alba, la única meta con ficha del equipo A.