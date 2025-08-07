El Club Twirling Lleida consigue una histórica medalla de plata en la Copa de las Naciones en Turín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Twirling Lleida hizo ayer historia al conseguir la medalla de plata en la Copa de Naciones que se está disputando en Turín. Es el mejor resultado del club leridano, superando la medalla de bronce que conquistaron en 2019 en la ciudad francesa de Limoges. “Estamos emocionadísimas, no nos lo esperábamos”, explicaba ayer Alicia Ruiz, entrenadora del equipo. “Habíamos entrado en la final con la cuarta mejor puntuación y podíamos pensar en remontar un puesto, pero dos era impensable y lo hemos conseguido”.

El equipo, que compite en la modalidad Artística, nivel B, había logrado en las semifinales una puntuación de 121.5, la cuarta mejor de la veintena de equipos, los mejores de todo el mundo, que luchaban por una de las seis plazas para la final de ayer. Y en la lucha por las medallas el Twirling Lleida lo bordó. Sumó casi trece puntos más que en la semifinal, para dispararse hasta los 134 puntos, que le valió subirse al segundo cajón del podio. La medalla de oro fue para el Santa Cristina, de Italia, que sumó 140.5 y habían entrado en la final con la tercera mejor puntuación, mientras que el bronce fue para el equipo francés de Beauvoir Sur Niort, que totalizó 131 puntos y que habian quedado primeros en las semifinales.

“Ha sido una actuación brillante. No hemos cometido fallos. Es la mejor actuación que hemos hecho nunca en una Copa de Naciones y supone el premio a un proyecto con el que llevamos más de dos años trabajando”, añade.

Es la cuarta participación del Twirling Lleida en esta competición de nivel mundial. El club, que tiene 30 años de historia, debutó en 2017 en Croacia con el puesto 11, en 2019 en Limoges fueron medalla de bronce y en 2023, en Liverpool, fueron cuartas. El equipo que entrena Alicia Ruiz, con el italiano Fabio Agaliati como coreógrafo, lo integran Ariadna Sánchez, Nerea Olaya, Berta Rosell, Martina Parra, Noa Casas, Lucía González y Thais Aragonès.

La competición de clubes finaliza hoy con la entrega de medallas y mañana comienza la competición de selecciones, en la que Martina Parra competirá formando parte de la selección de España.