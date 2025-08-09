El Atlètic Lleida afronta hoy el primer test en Zaragoza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida disputará hoy su primer amistoso de pretemporada para preparar su debut en Segunda RFEF. Será en la Ciudad Deportiva del Zaragoza ante el Deportivo Aragón (11.30). El encuentro llega después de dos semanas de preparación y tras un estage de cuatro días que han hecho esta semana en Garòs.

La plantilla de Gabri Garcia hizo ayer una última sesión de trabajo, la primera en Lleida tras la estancia en la Val d’Aran, en la que el técnico ultimó los detalles de cara a este primer test. El Deportivo Aragón es el filial del Zaragoza y milita en la misma categoría que los leridanos, Segunda RFEF, aunque en el Grupo 2, por lo que no será un rival en la Liga.

El de hoy es el primero de los seis amistosos de pretemporada que jugará el Atlètic Lleida, todos ellos como visitante. El próximo será el miércoles, día 13, en el campo del Vilanova (19.30), mientras que el siguiente sábado, día 16, el equipo leridano jugará en el campo del Barbastro (11.00). Los tres últimos serán ante Barça Atlètic (viernes día 22), Tudelano (domingo día 24) y CD Ebro, éste el sábado día 30.