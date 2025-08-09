Un Balaguer muy renovado se pone en marcha

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer 2025-2026 arrancó ayer la pretemporada con una plantilla muy renovada y todavía por cerrar, para afrontar la Liga en Primera Catalana, que el técnico, Josete, espera “mu complicada”. El equipo de la capital de la Noguera cuenta con bajas sensibles, sin algunos jugadores que llevaban mucho tiempo. Así, no siguen Pau Solanes, Alfred Peguero, Ramon Garcia, Genís Morera, Nabil Jadiri, Àlex Álvarez, Víctor Sánchez, Luis Céspedes, Andreu Ramos, Aleix León y Sergi Surroca.

El técnico, José Manuel Tomás Valdovinos “Josete”, señaló antes del primer entrenamiento que “empezamos una pretemporada ilusionante, con muchos cambios, ya que jugadores que han sido historia en el club han dejado el fútbol. Hemos intentado hacer el mejor equipo posible y vamos a intentar mejorar la plantilla, si hay posibilidades. Queremos ser un equipo competitivo, tenemos una plantilla más joven aunque con mucha ilusión”, explicó.

Josete recordó que “estamos en una categoría muy dificil en la que tendremos que hacer las cosas muy bien y competir muy bien para sacar resultados. Tenemos la incógnita de que, con tantos cambios en el equipo, ver cómo se acoplan los jugadores. La idea es ser competitivos y para eso están las pretemporadas, para ir conjuntándonos, coger las ideas de juego que tenemos y llegar lo mejor posible al inicio de la Liga”, valoró.

La pretemporada, condicionada por la Copa Lleida, se iniciará en el triangular Vila de Golmés (día 17).