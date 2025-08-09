Un partido a Flick y multa a Lewandowski y Lamine

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La UEFA ha impuesto un partido de sanción al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por su comportamiento en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter en Milán (4-3), el mismo castigo que le ha caído a su segundo, Marcus Sorg, y ha multado con 5.000 euros a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Tras la reunión de su Comisión de Control, Ética y Disciplina, la UEFA hizo públicas ayer las sanciones, que incluyen una multa 20.000 euros a Flick por incumplir las normas básicas de conducta, de acuerdo a los artículo 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA; y también dos multas al club: una de 5.250 euros por lanzamiento de objetos y otra de 2.500 por lanzamiento de bengalas (artículo 16.2).

El técnico alemán dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido, en el que el Barça quedó eliminado de la competición, y posteriormente aseguró que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak. “Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos, es lo que me pone triste. No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme”, dijo Flick tras el choque.

Ter Stegen da marcha atrás y firmará la baja médica

Un día después de que el Barça hiciera oficial que le retiraba la capitanía a Marc-André ter Stegen, el guardameta alemán ha hecho público un comunicado explicando su situación y, por primera vez, muestra su disposición a colaborar con el club para que el Barça pueda enviar su informe médico a LaLiga.

“En las últimas semanas se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad”, dijo Ter Stegen, que se mostró molesto: “me duele que mucha gente dude de mi compromiso y profesionalidad basándose en información incompleta o inexacta”. El meta alemán concluyó el comunicado dando su visto bueno al informe médico del club. “Reitero mi disposición de colaborar en este asunto y facilitar la autorización requerida”, indicó.

Por otra parte, Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares que le impedirán jugar mañana el Trofeu Joan Gamper contra el Como italiano, mientras que Dani Olmo hizo ayer trabajo al margen del grupo por una sobrecarga.