El Alpicat aspira a asentarse con su nuevo proyecto

Tras dos temporadas en Segunda Catalana, el Alpicat regresa a Primera con un nuevo proyecto liderado por Ivan Lara, que aspira a mantener la categoría. La nueva temporada aúna la experiencia en el club de los hasta 12 jugadores renovados de la plantilla que consiguió el ascenso, con nueve fichajes y las novedades en el banquillo. La gran novedad es que el club actuará esta temporada como filial del Atlètic Lleida, tras un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

El nuevo técnico, Ivan Lara, declaró a SEGRE que “hemos hecho una plantilla compensada, a partir de una muy buena base de jugadores que estaban implicados con el equipo”, a la que se sumarán “refuerzos en su mayoría jóvenes que quieren trabajar mucho para hacer un grupo compacto”, indicó. De hecho, Lara destacó que la alianza con el Atlètic Lleida “permite foguear a jugadores que acaban su etapa de juvenil y que normalmente aún no están preparados para dar el salto a Segunda RFEF o categorías de este calibre. En Lleida siempre hemos pecado de no tener este paso entre el final de fútbol base y las categorías más altas, por lo que creo que es un pacto muy positivo”.

Sobre los objetivos del equipo, dejó claro que “tenemos que establecernos en la categoría, que es muy dura y complicada, más aún cuando sabemos que a los equipos leridanos nos cuesta mucho salvarnos”, como ya le pasó al mismo Alpicat tras ascender en 2022, ya que volvió a descender la temporada siguiente.