PIRAGÜISMO
Saúl Craviotto: “No quiero que el DNI me retire”
Saúl Craviotto, el olímpico español más laureado de la historia con seis medallas, apura sus últimas semanas antes de regresar a la competición, todavía sin tomar ninguna decisión sobre su presencia o no en los Juegos de Los Ángeles 2028. “Ahora mismo, ni me lo planteo. Ya veremos”, señala el leridano.
No obstante, dejó claro en una entrevista publicada por El Periódico que dejará de competir el día en que sean mejores que él, no por su edad. “Hago lo que me gusta, soy un privilegiado por poder representar a mi país y vivir una experiencia como los Juegos Olímpicos. Me llevo genial con el grupo. Son mis amigos, son casi mis hermanos. Mi entrenador todavía más, que llevo 25 años con él. Así que, ¿por qué no? Se me da bien, me gusta, me encuentro fuerte y no quiero que el DNI me retire. No me toca retirarme porque he nacido en 1984 y tengo 40 años, me tocará cuando me echen, cuando puedan conmigo. Y sobre todo va a depender de la ilusión que tenga”, declaró.
Restó importancia al hecho de ser el español con más medallas olímpicas. “No le quito mérito, claro, lo mío me ha costado, pero no es una cosa que yo piense en mi día a día. Igual no lo estoy sabiendo valorar y a lo mejor cuando pasen unos años y mire para atrás pensaré “ostras tío, la que he liado, macho, la que hiciste”. Pienso más en mi trayectoria, en que he estado cinco ciclos olímpicos ahí arriba, de 2008 a 2024. Eso es lo realmente complicado, porque el número de medallas depende también de tu deporte”, indicó el palista del Sícoris Club.