Vilanova completa el triplete mundialista con un bronce

La leridana Cinta Vilanova cerró ayer una histórica participación en el Campeonato del Mundo de veteranos de natación, que se ha venido celebrando en Singapur. La nadadora del Club Natació Lleida en categoría absoluta y del Aquamasters en la de másters puso el punto final a su participación con una medalla de bronce en los 50 metros libres, completando así el triplete, ya que anteriormente se había colgado dos oros en los 100 y 200 libres, logrando además el récord de Europa en la primera de ellas.

Con estos resultados, Vilanova firma, de largo, su mejor actuación internacional hasta la fecha. De hecho, la leridana nunca antes había subido a un podio de un Campeonato del Mundo máster, aunque se había quedado a las puertas de lograrlo en sus dos anteriores participaciones. En Italia 2013 acabó cuarta en los 200 libres, la misma posición que firmó cuatro años después en Budapest 2017, en la misma distancia. Ayer, el cansancio acumulado, que ya le afectó el domingo en los 200, le pasó factura en una prueba tan veloz como los 50 libres.

Fuentes del CN Lleida reconocieron ayer que “Cinta es un ejemplo de constancia, esfuerzo y pasión por la natación. Sus resultados son fruto de años de trabajo y son una inspiración para todos los nadadores y nadadoras del club”.

Cinta Vilanova disfruta ahora de un deporte que le ha apasionado desde siempre pero que lo dejó relativamente joven, a los 16 años. Entonces ya había conseguido alguna medalla en el Campeonato de Catalunya y una plata en el torneo antes denominado Ocho Naciones, en ambos casos en los 200 libres, su prueba fetiche. Tras conseguir su primera medalla en Singapur, donde llegó sin grandes aspiraciones, y menos las de subir en tres ocasiones al podio, dos de ellas en el cajón más alto, reconoció que regresó a la natación “porque es algo que disfruto mucho”.

La leridana participa en la categoría absoluta con su club, el CN Lleida, mientras que en las competiciones de categoría máster lo hace con el Aquamaster porque “en el club no han equipos de veteranos”, explicó.