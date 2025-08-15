Aspiran a todo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona arranca mañana la temporada 25-26 con el reto de revalidar su dominio en el fútbol español, tras firmar un histórico triplete doméstico la pasada campaña –Liga, Copa del Rey y Supercopa–, con un asentado Hansi Flick en su segunda temporada en el banquillo y con un bloque parecido, con la baja inesperada del central Iñigo Martínez pero la llegada de tres refuerzos importantes si el club es capaz de hallar una nueva fórmula para inscribirles. Nunca es fácil defender el trono de una Liga tan competitiva como la española, pero el Barça arranca con la ilusión por las nubes, con un equipo que cada vez está más unido fuera y dentro del vestuario, con promesas ya confirmadas como Lamine Yamal o Pau Cubarsí y otros diamantes por pulir como Dro o Bardghji, y con el gran refuerzo de un Joan Garcia que, sin quererlo, desató el culebrón del verano en Can Barça.

Salvo una contratación de última hora que no está prevista para suplir la marcha de Íñigo Martínez, el Barça que se ha visto en la gira asiática y en el Joan Gamper, con 20 goles anotados en cuatro partidos y apenas cuatro en contra, será el que arranque la defensa del título liguero. Faltarán piezas, porque Robert Lewandowski, el ‘pichichi’ del año pasado pese a su veteranía está lesionado y Dani Olmo está entre algodones y es duda. Y falta, claro, el capitán.

Marc-André ter Stegen jugó un pulso con el club en una guerra pública de comunicados por su lesión y operación de espalda. Al final, parece haber paz, muy festejada en la previa del Gamper por ambas partes, y el portero firmó su baja de larga duración para facilitar la inscripción de Joan Garcia, que llega al equipo para consolidarse como titular y todo apunta a que será el único fichaje inscrito para el estreno, en el que tampoco tienen segura su presencia Wojciech Szczesny y Gerard Martín, con sus contratos también pendientes de inscribir. El club lleva trabajando los últimos días para lograr el 1:1 de LaLiga y, con ‘fair play’ financiero, inscribir a los nuevos y a los renovados, lo que ha vuelto a ser la principal inquietud en la semana previa arrancar la competición.

Con las aguas calmadas, Flick afronta su segunda campaña con la intención de seguir ganando, de seguir haciendo disfrutar a una afición ‘culé’ que le adora y, eso sí, con la necesidad de encontrar algo distinto para hacer evolucionar el juego de su equipo. Mimbres tiene, los jóvenes valores siguen siendo niños pero ya tienen experiencia al más alto nivel y de este Barça no se espera menos que revalidar el título liguero y dar un paso más en Europa, después de rozar el año pasado la final.

Para ello, han llegado refuerzos. La principal novedad en el mercado blaugrana ha sido Marcus Rashford, que llega cedido procedente del Manchester United. El internacional inglés, tras una cesión previa a finales de la pasada campaña al Aston Villa, es uno de los objetivos de recuperación para un Flick que, salvo con un Ansu Fati cedido al Mónaco, parece especialista en sacar y recuperar la mejor versión de sus jugadores.

Y junto a Rashford también ha llegado el joven sueco Roony Bardghji, procedente del Copenhague. Aunque tendrá ficha del filial, el atacante será habitual en la dinámica del primer equipo y ha dejado buenas sensaciones durante la gira asiática en Japón y Corea del Sur, en la que también han brillado varios canteranos como Dro Fernández, los primos Toni y Guille Fernández y el lateral zurdo Jofre Torrents.

En la portería, el club ha cerrado el fichaje de Joan Garcia, tras abonar al Espanyol la cláusula de rescisión (25 millones de euros más IVA). El meta de Sallent competirá por el puesto con Wojciech Szczesny, que renovó tras llegar de urgencia la temporada pasada, y con Marc-André ter Stegen, aún convaleciente de su nueva operación de espalda. Porque Iñaki Peña, el único inscrito de momento, parece que tiene la puerta de salida más que abierta pese a que en Mallorca podría estar convocado.

Pero la gran estrella será Lamine Yamal. A sus 18 años recién cumplidos, y ya con el mítico dorsal número ‘10’ a su espalda, es la gran esperanza blaugrana. Es la alegría, es las ganas de ir a ver un partido en directo, es la incertidumbre de saber que algo bueno saldrá de sus botas pese a no saber qué. Es el gol, la asistencia, y la magia.

Flick ha aprovechado la pretemporada para seguir afinando el modelo de juego que ya dio frutos el curso pasado: presión alta, transiciones verticales y una circulación más directa, sin renunciar a la posesión. El técnico alemán ha reforzado la cohesión táctica del grupo y ha dado continuidad a los jóvenes valores que protagonizaron la explosión de la pasada campaña, como Pau Cubarsí, Fermín López, el recuperado Gavi y el propio Lamine Yamal, quien a sus 18 años es ya uno de los líderes del vestuario.

En ataque, el entendimiento entre Flick y Robert Lewandowski sigue siendo una de las claves del éxito del equipo. El polaco, que volvió a superar la veintena de goles, ha renovado energías tras descansar en verano y encara esta campaña con la confianza de quien se sabe importante. Por detrás, Pedri y un revitalizado Frenkie de Jong darán equilibrio y creatividad, mientras que Gavi está demostrando, pese a no parecer titular indiscutible, que es el jugador llamado a ser lo que él quiera. Y Flick confía a ciegas en él.

Con un grupo consolidado, el Barça vuelve a partir entre los grandes favoritos al título y dar un paso más en Europa, donde quiere recuperar su sitio entre los aspirantes al trono. De momento, la Liga arranca deseando ver qué versión dará su vigente campeón.