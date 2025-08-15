Marc Márquez: “La prioridad es el Mundial, no las victorias”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez, piloto de MotoGP con Ducati, aseguró ayer que su “prioridad principal” en la segunda parte del Mundial que se reemprende este fin de semana es asegurar el título, buscando un “match point” lo más pronto posible. Sin embargo, reconoció que debe controlarse, ya que “no se puede ser siempre el más rápido”.

“El objetivo es retomar el campeonato con la misma inercia positiva de las últimas carreras. He perdido contra las motos rojas en varias ocasiones, pero ahora piloto una moto roja. Vamos a ver si podemos lograr la victoria, aunque con un liderazgo de 120 puntos, la prioridad no es esa”, declaró el leridano en la rueda de prensa del GP de Austria.

Con 381 puntos en la clasificación, Márquez explicó que los 120 puntos de ventaja sobre su hermano Álex (281) significan que el único que puede perder el título es él mismo. “Tengo que controlarme, porque no siempre se puede ser el más rápido en todas las sesiones y carreras”, admitió.

Recalcó que la mentalidad sigue siendo la misma que en la primera parte de la temporada: “Intentaré dar el máximo cada fin de semana, pero lo importante es el Mundial, no la victoria”. Márquez, quien afirmó que le gustaría llegar a 100 victorias, destacó que no se obsesiona con las cifras: “Lo que me obsesiona es ganar, los campeonatos son lo más importante”.

Sobre el GP de Austria, prevé una carrera rápida, aunque no espera las intensas peleas de años anteriores debido a la evolución de las motos. “Los dispositivos traseros y la aerodinámica afectan. Ya veremos, pero no creo que haya peleas como las que veíamos antes”, conclu