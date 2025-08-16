El CH Juneda arranca la pretemporada con ambición

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El CH Juneda empezó el jueves una pretemporada que constará de 16 entrenamientos y 5 amistosos para afrontar el debut en Primera Catalana. El primero será el 20 de agosto contra el Mollerussa, seguido de otros duelos contra su filial, el Reus Deportiu B y el Bell-lloc. El entrenador del equipo, Mathias Escudero, destaca “la buena dinámica del equipo” y la calidad de los refuerzos. El objetivo es luchar por el ascenso a Nacional Catalana en el 75º aniversario del club.