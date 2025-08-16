SEGRE
pla alfa

Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

HOCKEY

El CH Juneda arranca la pretemporada con ambición

Foto de grupo del Juneda en el entrenamiento de ayer.

Foto de grupo del Juneda en el entrenamiento de ayer.

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El CH Juneda empezó el jueves una pretemporada que constará de 16 entrenamientos y 5 amistosos para afrontar el debut en Primera Catalana. El primero será el 20 de agosto contra el Mollerussa, seguido de otros duelos contra su filial, el Reus Deportiu B y el Bell-lloc. El entrenador del equipo, Mathias Escudero, destaca “la buena dinámica del equipo” y la calidad de los refuerzos. El objetivo es luchar por el ascenso a Nacional Catalana en el 75º aniversario del club.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking