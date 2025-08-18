El AEM empata ‘in extremis’ y sigue invicto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ sANT ADRIÀ DEL BESÓS ❘ El nuevo proyecto del AEM para esta temporada, bajo la tutela del técnico Joan Bacardit, sigue invicto en la pretemporada. Ayer salvaron un empate frente al Espanyol, de Liga F, gracias a un tanto de Evelyn en el minuto 89 que maquilló la actuación de un conjunto leridano que se vio ampliamente superado por su rival (1-1). El duelo tuvo lugar en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, donde también se enfrentaron los filiales de ambos equipos en un choque que terminó con victoria del AEM 'B' gracias a un gol de Helena en el minuto 82.

Por lo que respecta al choque entre el Espanyol y el AEM, las leridanas fueron de más a menos. En los primeros treinta minutos impusieron su fútbol y consiguieron doblegar al conjunto dirigido por Sara Monforte. Sin embargo, tras la pausa de hidratación, las leridanas se vieron sobrepasadas con el vendaval ofensivo del Espanyol que, haciendo gala de su superior categoría, se fue al descanso ganando gracias a un tanto de la exjugadora del Ajax Hoekstra en el minuto 38 (1-0).

En la reanudación el guion fue el mismo, pero las blanquiazules no tuvieron suerte de cara a portería. Las ocasiones de las barcelonesas se sucedían y el AEM intentaba sobrevivir. Aun así, afincándose a la épica del fútbol, consiguieron empatar con un trallazo de Evelyn a la salida de un córner (1-1) que les permitía seguir invictas en la pretemporada. Y es que el AEM ha disputado tres partidos más —dos ante rivales de superior categoría— en los que cosechó dos empates y una victoria. Los empates fueron ante el DUX Logroño (1-1) y el Badalona Women B (0-0); y el triunfo ante el primer equipo del Badalona Women (4-3).

Tras el choque ante el Espanyol (1-1) y a pesar de mantener el invicito gracias a un gol de Evelyn en el último minuto, el técnico del AEM, Joan Bacardit, se mostró descontento por el rendimiento de su equipo y aseguró que “lo mejor del partido ha sido el resultado. Ellas han tenido ocasiones para marcarnos cuatro o cinco goles. En los primeros 30 minutos hemos estado bien, pero tras la pausa de hidratación todo cambió, incluso yendo a peor en la segunda mitad”.

A pesar de que el AEM no firmó su mejor actuación, el equipo sigue invicto y ha conseguido cosechar grandes resultados ante rivales de superior categoría. Por eso, Bacardit reconoció que también hubo brotes verdes: “En cada partido hay cosas positivas y negativas. Lo mejor de todo es que lo bueno nos está gustando mucho y lo malo tiene solución y podemos corregirlo”, explicó. Estos errores que pueden corregir son, según explicó él mismo, “aplicarnos mucho más en la presión, atrevernos a ir arriba y tener más claro cuándo saltar a presionar al rival en diferentes situaciones del choque”, sentenció el preparador barcelonés del AEM .