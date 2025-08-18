El Sícoris manda en el Estatal

En la imagen, los palistas del Sícoris que tomaron parte en el campeonato en Sabero.

El Sícoris Club fue el gran dominador del Campeonato de España de descenso en aguas bravas disputado este fin de semana en el Canal Sabero-Alejico, en León, escenario cercano a uno de los incendios que asolan la provincia leonesa pero que no ha afectado al certamen. La entidad leridana logró la victoria absoluta de clubes y se llevó un botín total de 22 medallas, once de ellas en la categoría absoluta.

Brillaron especialmente Alan Padilla, Iker Jiménez y Alba Oronich. El primero firmó un doblete en C1, al ganar el sábado la modalidad de esprint y ayer la clásica, en ambos casos con su compañero Iker Jimenez en el podio al ser tercero y segundo, respectivamente. Ambos lograron también dos oros en patrullas. Oronich, por su parte, se tuvo que conformar con dos subcampeonatos individuales en esprint y clásica, aunque en patrullas logró dos títulos haciendo pareja con Jiménez y Laura Miralles. Padilla amplió su palmarés con una plata por equipos mixtos junto a su hermana Júlia Padilla.

En la categoría de base llegaron otras nueve medallas más, tres de ellas de oro a cargo de Mar Busqueta, en K1 juvenil esprint; Júlia Zamorano, en K1 infantil B esprint, y Sergi Villas, en C1 juvenil clásica. Este último también logro una plata y un bronce más, lo mismo que Busqueta, que fue subcampeona K1 clasica y en patrullas haciendo pareja con Iker Zaballos, que también se colgó la plata en K1 cadete esprint.

En veteranos, German Jiménez fue campeón esprint y Òscar Segués, bronce en clásica.