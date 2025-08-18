Lewandowski mejora y ya se entrena con la plantilla

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Espanyol empezó la Liga sumando tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium al Atlético (2-1), que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero que pagó caro no matar el choque cuando tenía el control del encuentro.

No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia del leridano Pere Milla en el 84.

En los primeros diez minutos, los blanquiazules combinaron y presionaron con ambición sobre el área de Oblak. El empuje inicial se enfrió y pronto los rojiblancos equilibraron el dominio del balón. Ambos conjuntos buscaron ser los dueños de la pelota y marcar territorio antes que el contrario. Ninguno lo logró.

Los méritos de los de Simeone fueron a más y las revoluciones del Espanyol bajaron. El premio lo recogió, de falta directa, Julián Álvarez en el minuto 37 al teledirigir el balón a la escuadra. La pelota fue imparable para el portero serbio.

Pero el Espanyol nunca perdió la fe, no se resignó a abrir la Liga con derrota y Miquel Rubio, en el minuto 73, empató y el leridano Pere Milla, en el 84, culminó una remontada premiada con tres puntos de oro.

En los otros partidos de ayer, el Athletic ganó 3-2 al Sevilla y el Celta cayó 0-2 ante el Getafe.

❘ barcelona ❘ Robert Lewandowski, ausente en la victoria del Barcelona frente al Mallorca (0-3) el sábado en la primera jornada de LaLiga EA Sports por unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, hizo ayer parte de la sesión de entrenamiento con el resto del grupo. De este modo, el internacional polaco, que también se perdió el trofeo Joan Gamper por esta dolencia y se había ejercitado de forma individual durante los días previos, dio un paso más en su proceso de recuperación y trabajó con los futbolistas que no jugaron o tuvieron poco protagonismo en Son Moix.

Tras este buen inicio en la Liga, los elogios los acumuló Lamine Yamal. En su primer partido oficial con el ‘10’ a la espalda, el canterano comandó nuevamente al Barcelona hacia la victoria con una asistencia, una expulsión provocada y un gol. Tras el tanto, el extremo de Rocafonda repitió una celebración que ya había estrenado en la pretemporada: se ciñó una corona imaginaria a la cabeza con ambas manos, al estilo de Lebron James. Una declaración de intenciones por parte del delantero, candidato al Balón de Oro a los 18 años, después de un verano en que ha reafirmado su condición de jugador franquicia del Barça con la renovación hasta 2031 y la adopción del dorsal que engrandeció Leo Messi.

Pero este ascenso en la jerarquía azulgrana, y del fútbol mundial, no parece inquietar a Lamine Yamal, que tras explotar definitivamente el curso pasado y dejar buenas sensaciones en la pretemporada, impuso su catálogo de recursos en el golpeo y el regate ante el Mallorca.

Es la tercera vez en la historia que el Barcelona abre la Liga ganando 0-3 y en dos de ellas el equipo finalizó la competición como campeón. El primer 0-3 en la primera jornada fue en la temporada 1953-1954, cuando el Barcelona venció en el campo de la Real Sociedad. Esa temporada el equipo quedó segundo. En la temporada 1984-85, el Barça entrenado por Terry Venables, abrió la Liga superando al Madrid en el Bernabéu con goles Archibald y Calderé, además de un autogol madridista. El equipo ganó la Liga con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético. Y en la 2010-2011, con Pep Guardiola al frente, el Barça se impuso 0-3 al Racing, con goles de Messi, Iniesta y Villa. El equipo ganó la Liga con 96 puntos, 4 más que el Madrid y esa temporada también ganó la Champions ante el Manchester United.

El Huesca salva un punto y el Zaragoza cae ante la Real B

Un gol de Ojeda en el minuto 84 permitió al Huesca salvar un punto en casa ante el Leganés (1-1), que se había adelantado con un tanto de De la Fuente en el minuto 50. El Zaragoza, por su parte, abrió la Liga con una decepcionante derrota en el campo de la Real Sociedad B, que se impuso por 1-0. En los otros dos partidos de Segunda disputados ayer, el Cádiz ganó al Mirandés 1-0 y el Andorra arrancó un punto de su visita a Las Palmas (1-1).