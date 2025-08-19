El juez suspende los embargos al Lleida CF y asegura su continuidad

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Lleida autorizó ayer la suspensión de los embargos que pesaban sobre el Lleida CF, después de acogerse el club al concurso de acreedores y haberlo admitido a trámite el juez el pasado 31 de julio. Así lo confirmó a este diario el adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, quien señaló que “se nos ha notificado este mediodía y ahora solo falta que se haga efectivo este levantamiento de los embargos en los próximos días”. Torres no ocultó su satisfacción porque este era el último escollo para que el concurso estuviera activo al cien por cien y el club pueda quedarse con los ingresos, al tiempo que los embargos quedan congelados mientras dure el proceso. “Estamos contentos porque era lo que esperábamos. En breve podremos anunciar cuando podemos vender online y comprar con tarjeta”. Por otra parte, el club podría anunciar y presentar la próxima semana a sus patrocinadores para esta temporada.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Mercantil designó como administrador concursal del Lleida a Luis Alberto Mir, quien en declaraciones a SEGRE publicadas el pasado día 9 consideraba que había “recursos suficientes” para afrontar toda la temporada, aunque lo más urgente era que el juez determinase la suspensión de los embargos por parte de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, como así ha ocurrido, así como llegar a un acuerdo en el calendario de pagos que el club tiene que ofrecer a sus acreedores.

El Lleida CF alcanzó ayer la cifra de los mil abonados, después de que arrancara la campaña de venta de carnets el pasado día 5. Todo un éxito porque hay que tener en cuenta, además, que hasta ahora solo se puede pagar en efectivo. De ahí que la suspensión de los embargos por parte del juez sea vital en este aspecto también, ya que el club podrá habilitar la venta online y con tarjeta.

Por otra parte, el equipo de Jordi Cortés jugó anoche en Altorricó cayendo por 2-1. El gol azul fue de Fran Magno y Cortés siguió haciendo pruebas porque va a hacer tres descartes y, a cambio, pueden llegar dos incorporaciones. El segundo partido de esta semana será mañana, en el Camp d’Esports, en el denominado ‘Partir d’Agermananemt’ ante la UE Sant Andreu, club que se ofreció a jugar para ayudar económicamente al Lleida y que se hace cargo de los costes de arbitraje y destina toda la taquilla al Lleida. El partido comenzará a las 19.00 y las entradas costarán entre 5 y 10 euros. Por último, el sábado el equipo de Jordi Cortés visitará al Tamarit. El encuentro, en La Colomina, se ha programado también a las 19.00.