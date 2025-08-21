Buenas sensaciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Lleida Esportiu completó un partido muy meritorio frente al Sant Andreu, equipo de categoría superior, generando sensaciones muy positivas durante esta fase de pretemporada. Lo más destacado, no obstante, fue la forma en que la afición azul arropó al equipo formando una larga cola en taquilla para adquirir su localidad (ver desglose)

Ante unos 2.500 espectadores, el equipo de Jordi Cortés mostró un buen rendimiento, especialmente de resiliencia en el aspecto defensivo. El técnico del Lleida valoró positivamente el desempeño: “Hemos realizado un partido defensivamente brillante desde el punto de vista deportivo”, aunque reconoció que en el apartado ofensivo aún hay margen de mejora en un equipo que se encuentra en pleno proceso de construcción.

El Sant Andreu llevó lógicamente la iniciativa y tuvo las mejores ocasiones para marcar. Pero una vez el palo, otra una gran intervención de Satoca y un gol bien anulado por fuera de juego, impidieron que se moviese el marcador.

El Lleida Esportiu ha logrado formar un equipo en tiempo récord, considerando que hace apenas un mes “no existía equipo”, tal como recordó Cortés. Lo que caracteriza a este conjunto es “gente que siente los colores, que siente el escudo, que tiene identidad”, elementos que según el entrenador leridano aportan ese esfuerzo extra cuando los jugadores están cansados. El progreso del equipo es evidente, ya que “los errores que cometíamos hace 20 días o hace 10 días no los cometemos igual”, señaló el técnico azul, quien también valoró positivamente haberse medido a un rival del nivel del Sant Andreu, considerando que en Tercera RFEF pocos equipos tendrán ese potencial esta temporada 2025-26, a excepción quizás del Hospitalet, el Badalona o el Cornellà.

Himno a capela, armonía con el rival y ovación a Iñaki

El regreso al estadio de los azules después de más de cien días fue uno de los aspectos más emotivos de la jornada. La afición respondió masivamente y el ambiente fue excepcional, con el himno cantado a capela por los seguidores del Gol Nord debido a problemas con la megafonía. “Pone la piel de gallina sentir el himno así”, expresó Jordi Cortés, quien agradeció el apoyo incondicional de una afición que ya había mostrado su respaldo en el primer entrenamiento del 28 de julio.

Fue ante todo una fiesta en un ambiente de armonía comenzando por el rival, un Sant Andreu solidario con su histórico rival al que propuso este partido con los gastos por su cuenta y que toda la recaudación fuese a parar a las necesitadas arcas leridanas. Hubo ovación para Iñaki Álvarez, portero del Sant Andreu y un jugador muy querido en el Camp d’Esports que se ha hecho socio simpatizante como un gesto de cariño y ayuda hacia el club azul.