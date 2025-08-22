El Alpicat gana por penaltis en la Festa Major de Juneda
El Alpicat se llevó ayer el partido amistoso de la Festa Major de Juneda, el imponerse en la tanda de penaltis por 1.3, después de que el tiempo reglamentario acabara 2-2. El encuentro tuvo una parte para cada equipo, siendo dominador el Juneda en la primera y con un Alpicat que creó más peligro en la segunda. Xavi Sánchez abrió el marcador firmando el 10 para el Juneda en el minuto 34 y Burgos hizo el 1-1 en el 40. En la segunda parte Vendrell adelantó al Alpicat (1-2, 54’) y Tuto empató en el 7-1 (2-2) para llevar el partido a los penaltis, que fueron del Alpicat.