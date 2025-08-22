El Alpicat gana por penaltis en la Festa Major de Juneda

Publicado por A.F. Creado: Actualizado:

El Alpicat se llevó ayer el partido amistoso de la Festa Major de Juneda, el imponerse en la tanda de penaltis por 1.3, después de que el tiempo reglamentario acabara 2-2. El encuentro tuvo una parte para cada equipo, siendo dominador el Juneda en la primera y con un Alpicat que creó más peligro en la segunda. Xavi Sánchez abrió el marcador firmando el 10 para el Juneda en el minuto 34 y Burgos hizo el 1-1 en el 40. En la segunda parte Vendrell adelantó al Alpicat (1-2, 54’) y Tuto empató en el 7-1 (2-2) para llevar el partido a los penaltis, que fueron del Alpicat.