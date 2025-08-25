Derrota en los penaltis

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cayó ayer en la tanda de penaltis del Trofeo Joaquín Segura frente al Tudelano por 8-7 después de que los 90 minutos reglamentarios terminaran con un riguroso empate a cero. Con este resultado, los de Cappont encajan su segunda derrota consecutiva tras caer el pasado viernes frente al Barça Atlètic por 3-2.

En la primera parte, los de Gabri dominaron el choque, pero fueron los tudelanos los que tuvieron la primera ocasión clara con un disparo lejano que no encontró portería. Más tarde, el Atlètic Lleida respondió desde el balón parado con una ocasión de One que, frente al portero, no pudo darle una buena dirección a su remate de cabeza. En los minutos previos al descanso, los leridanos siguieron controlando el esférico, pero su mala resolución en el último pase terminó mandando el duelo al descanso con empate a cero en el marcador.

En la reanudación, Gabri movió el banquillo para encontrar un gol que no llegó. El Tudelano se mostró muy sólido en defensa y desbarató todas las incursiones de los del Segrià que veían pasar los minutos y no conseguían encontrar buenas ocasiones. En los últimos minutos se incrementó la tensión entre los dos equipos fruto de dos acciones dentro del área local que fueron muy protestadas por los jugadores del Atlètic Lleida.

Finalmente, el partido se decidió desde los once metros, donde los navarros fueron más efectivos. Alcalà falló el último penalti que le daba el Trofeo Joaquín Segura a su rival tras dieciséis lanzamientos de penalti (8-7).

La próxima semana, el Atlètic Lleida cerrará su pretemporada con un amistoso frente al Utebo, el miércoles, y otro ante el CD Ebro el sábado. Su debut liguero será el 7 de septiembre frente al Torrent en el Camp d’Esports.