Diagne: "Me hace ilusión vivir el Barris Nord como local"

El Hiopos Lleida presentó a Atoumane Diagne como nuevo jugador para las dos próximas temporadas. El pívot senegalés, de 26 años, con pasado en el Barça y en el Leyma Coruña, llega al conjunto de Gerard Encuentra tras debutar la pasada campaña en la Liga Endesa con el conjunto coruñés y lo hace con la ambición de consolidarse en la élite.

Durante su presentación, Diagne se mostró ilusionado con este nuevo reto: “Estoy muy contento de estar aquí. He venido muchas veces como visitante al Barris Nord y ahora me hace mucha ilusión vivirlo como local. Tengo muchas ganas de empezar la temporada y de dar lo mejor de mí para este club”, declaró.

El jugador recordó la dificultad de los encuentros disputados en Lleida y el empuje de la afición como factores decisivos para aceptar la oferta: “Siempre han sido partidos duros, con una afición que está detrás de su equipo hasta el final. Eso da motivación extra a un jugador y fue un factor importante a la hora de decidir venir aquí. Además, el proyecto me convenció”, expresó.

Diagne también comparó su trayectoria con la del club, señalando que “el equipo y yo subimos a la ACB al mismo tiempo y debutamos el año pasado. Demostramos que podemos competir en esta Liga y ahora toca consolidarse y dar un paso más. A nivel personal, es un reto para demostrar que lo del año pasado no fue casualidad”.

Sobre su encaje en el sistema de Gerard Encuentra, el pívot aseguró sentirse cómodo: “El entrenador quiere un juego muy intenso y rápido, y creo que eso encaja con mis virtudes: correr la pista, defender fuerte y jugar con energía. Me veo bien en este sistema”.

Preguntado por los objetivos, Diagne fue ambicioso, aunque dejó claro que “el primer reto es mantenerse en la categoría, pero si podemos aspirar a más, encantados. Siempre hay que mirar más alto”.

Por su parte, el director deportivo Joaquín Prado destacó la trayectoria y el perfil del nuevo fichaje. “Atoumane es un jugador que se ha formado en la cantera del Barcelona y que en su carrera ha pasado por muy pocos equipos, lo que habla muy bien de su compromiso. Tras su experiencia en el Limoges y sus cuatro temporadas en A Coruña, ha crecido año tras año hasta debutar en ACB con un buen rendimiento. Llega consolidado, con experiencia, pero aún en evolución. Está en un momento ideal para seguir mejorando y para darnos un rendimiento importante”, señaló.

Prado incidió en el valor que puede aportar al equipo: “Se trata de un cinco con movilidad, capaz de correr la pista, jugar el pick and roll, intimidar y finalizar por encima del aro. Este perfil ha funcionado muy bien en Lleida en los últimos años y creemos que su adaptación será inmediata porque conoce perfectamente la Liga”.