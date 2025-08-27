Turner evita el doblete de Philipsen y Gaudu se viste con el maillot rojo

El británico Turner, del equipo Ineos, se llevó la victoria al esprint en la localidad francesa de Voiron. - EFE

El británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) sorprendió ayer en la cuarta etapa de La Vuelta a España imponiéndose al esprint en la meta de Voiron, tras 206,7 kilómetros entre la localidad italiana de Susa y la francesa. Turner superó al gran favorito, el belga Jasper Phillipsen (Alpecin-Deceuninck), que tuvo que conformarse con la segunda posición.

En la general, el gran beneficiado fue David Gaudu (Groupama-FDJ), que se enfundó el maillot rojo tras finalizar 17 posiciones por delante de Jonas Vingegaard (Team Visma), ahora segundo pero con el mismo tiempo que el nuevo líder.

La etapa más larga de esta edición sirvió a muchos corredores para reservar fuerzas de cara a los próximos días, con la contrarreloj por equipos de hoy en Figueres y dos etapas de montaña mañana y el viernes, que pasarán por el Alt Urgell y el Pallars en puntos intermedios de ambas etapas.

La jornada de ayer arrancó con una fuga integrada por Louis Vervaeke, Mario Aparicio, Joel Nicolau, Sean Quinn y Kamiel Bonneu. Nicolau fue el más activo y se colocó líder de la montaña tras coronar tres puertos en los primeros 80 km. Sin embargo, a 89 de meta el trabajo de Lidl-Trek neutralizó a los escapados, y pese a otro intento de fuga neutralizado, la victoria se definió en la volata final, en la que ganó Turner.