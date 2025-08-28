Nueva victoria del AEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ zaragoza ❘ El AEM se anotó ayer su tercera victoria en la pretemporada, la segunda consecutiva, en un partido con luces y sombras ante el Zaragoza (0-2) en el que mantuvo el invicto en la pretemporada, tras seis amistosos ya disputados y con solo uno pendiente, este sábado (18.00) en el Camp d'Esports ante el Cornellà. Al conjunto leridano no le penalizó una mala primera mitad ante un rival de una categoría inferior, Segunda RFEF, para sentenciar el partido tras el descanso, con goles de Ana Fernández y Noe Fernández, que dejan al AEM con tres victorias y tres empates en la preparación bajo las órdenes del nuevo técnico, Joan Bacardit.

Con un estilo siempre propositivo y atrevido con el balón, que contrasta con los que desplegó el AEM en las últimas temporadas con Rubén López, el conjunto leridano no se sintió cómodo en el primer tiempo ante un Zaragoza que planteó un bloque medio al que el conjunto leridano no supo responder.

No obstante, pese a acumular pérdidas e imprecisiones, supo mantenerse sólido atrás para no conceder ocasiones y acabar con empate a cero la primera mitad, en la que Paula Ransanz tuvo que ser sustituida por molestias. También se perdió el partido Amaya por el mismo motivo y se sumó a la baja de larga duración de Laura Fernández.

En la reanudación el AEM salió con una imagen muy mejorada respecto al primer tiempo, aúpado por las jugadoras que entraron desde el banquillo y que, a la postre, fueron quienes generaron los dos tantos del partido. La primera en marcar fue Ana Fernández a la salida de un córner, sacando partido a las jugadas a balón parado del AEM (0-1), poco antes de que Noe Fernández anotara el 0-2 definitivo tras una buena jugada por banda de Loba. Así, la asturiana repitió como goleadora después de marcar un doblete el domingo ante el Ona Sant Adrià (0-5) y es la máxima goleadora de la pretemporada con cuatro goles.

“La primera parte fue para olvidar, la segunda, de las mejores”

El técnico, Joan Bacardit, se mostró crítico pese a la victoria, reconociendo que “la primera parte ha sido para olvidar. No parecíamos un equipo de categoría superior”, aunque valoró muy positivamente el cambio tras el descanso: “La segunda mitad, en cambio, ha sido de las mejores que hemos hecho y podíamos haber marcado muchos más goles incluso”. El entrenador consideró que “la mejora no ha sido por un tema táctico, aunque también hemos ido a mejor, creo que es mérito de las jugadoras que han salido, que han afrontado el partido con más chispa”. Además, recordó que “los buenos resultados solo servirán si ganamos al Cacereño en la primera jornada, de momento estamos adquiriendo conceptos y vamos aprendiendo poco a poco a jugar en este estilo”. De hecho, reconoció que “hoy en la primera parte no encontrábamos la manera de superar su bloque y tras el descanso lo hemos corregido”.