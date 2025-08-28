Un jugador de Balaguer de 85 años, al Mundial de veteranos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El balagariense Antonio Carreño ha sido convocado por la Federación Española de Tenis (RFET) para formar parte del equipo español que competirá en el Campeonato del Mundo de Veteranos por equipos. Carreño, con una larga trayectoria internacional, participará en la categoría Masters +85, en el Mundial que tendrá lugar en Croacia, del 5 al 10 de octubre.

La convocatoria de Antonio Carreño es un premio a la gran temporada que está haciendo este veterano tenista de Balauger, ganador de varios torneos y que ha superado lesiones para mantenerse en competición. El jugador ocupa actualmente el número 2 del ranking estatal en su categoría y el número 33 del ranking mundial.

Este mismo mes de agosto Carreño ha quedado subcampeón el Torneo 400 ITF que se celebró en el Club Tennis La Salut, de Barcelona. En semifinales ganó a Carles Perarnau 6-1 y 6-1 y cedió en la final ante Francisco Lasheras por 6-4 y 6-2, en un partido muy disputado.